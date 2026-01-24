Gözyaşları arasında uğurlandı

Hüseyin ÇİÇEK

Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) personeli Çağrı Anbarcıoğlu (50), babasının vefatından yalnızca bir hafta sonra geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sabah 06.00 sıralarında evinde kalp krizi geçiren Çağrı Anbarcıoğlu, kaldırıldığı Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çağrı Anbarcıoğlu için iş yeri TAK önünde tören düzenlendi.

Ailesi, iş arkadaşları ve sevenlerinin katıldığı törenin ardından Çağrı Anbarcıoğlu, İsmail Safa Camii'nde kılınan ikindi namazından sonra Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verildi. Cenaze namazına, ailesinin yanı sıra Cumhurbaşkanı

Tufan Erhürman, Başbakan Ünal Üstel, bakanlar, milletvekilleri, diğer yetkili-ler ile çalışma arkadaşları ve sevenleri de yer aldı.

TAK önündeki törende konuşan TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Çağrı’nın 23 yıldır TAK çalışanı olduğu-nu, 7 yıldır da birlikte çalışma imkanı bulduklarını ifade ederek, “O’nu çok özleyeceğiz, spor, av, siyaset her anısını, ailesi ile anılarını çok özleyeceğiz, çok üzücü, büyük kayıp, O’nu çok özleyeceğiz” ifadelerini kullandı ve ailesine başsağlığı diledi, “ruhu şad olsun” dedi.

Çağrı Anbarcıoğlu; annesi, eşi, çocukları ve sevenlerinin gözyaşları arasında çiçeklerle uğurlandı.