Altyapı yenileniyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tarafından bugün ve yarın Lefkoşa'da Mehmet Akif Caddesi, Başbakanlık Işıkları ve Bedrettin Demirel Caddesi’nde altyapı çalışması yürütülecek. Çalışmalar boyunca trafikte yönlendirmeler olacak.

LTB'den yapılan duyuruya göre, LTB tarafından bugün Mehmet Akif Caddesi’nde yağmur suyu drenaj çalışması yapılacak. Çalışmalar 08.00’de eski Pronto çemberinde başlayacak, Başbakanlık ışıkları istikametine doğru ilerlenecek, Mehmet Akif Caddesi’nin Güney istikameti (Osmanpaşa Caddesi’ne geliş yolu) açık olacak, Osmanpaşa Caddesi'nden Mehmet Akif Caddesi’ne, Sabri Kazmaoğlu Sokak ve Cengizhan Sokak'tan ulaşılabilecek.

LTB tarafından 08.00-20.00 arasında Bakanlık Işıkları güzergahında (Ortaköy istikametinden şehir merkezine doğru) ızgara bakım-tamir çalışması yapılacak. Hava koşullarının uygun olması halinde yapılacak çalışmalar boyunca trafik akışı tek şerit şeklinde kontrollü olarak verilecek.

LTB tarafından yarın ise Bedrettin Demirel Caddesi’nde yol bakım çalışması yürütülecek, çalışmalara 08.00’de Barış ve Özgürlük Anıtı’ndan başlanacak, çalışmalar tamamlanana kadar sürücülerin trafik yönlendirmelerine dikkat etmeleri gerekiyor.

