Tam bir lezzet durağı

Uzun yıllardır kalite konusunda zirve olmayı başarmış Merit Park Hotel, bünyesine yeni dahil ettiği restoranı ‘Kekik’ ile seçkin misafirlerine hizmet vermeye devam ediyor. Kuzey Kıbrıs’ın en gözde restoranları arasına girebilecek düzeyde olan Kekik Restoran, ziyaretçilerinden tam not alarak yoluna devam ediyor.

Kekik Restoran, sadece yemekleri değil eşsiz manzarasıyla da farkını ortaya koyuyor. Kekik, misafirlerine Akdeniz’in sonsuz maviliğiyle, yeşilin birleştiği ambiyansta enfes yemekleri deneyimleme fırsatı sunuyor.



Geniş bir lezzet yelpazesine sahip olan Kekik Restoran, usta ellerle hazırlanan çok çeşitli soğuk mezeleri, ara sıcakları, ana yemekleri ve tatlıları ile damağınızda unutulmaz tatlar bırakacak.Yolunuz Kekik Restoran’a düşerse soğuk mezelerden ‘Topik’i ve ana yemeklerden ‘Sarma Lokum’u tatmayı unutmayın.