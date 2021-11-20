Tedbir alın

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay katıldığı bir programda, Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesiyle halkın alım gücünün düştüğünü belirterek, hükümete; dövizde kısa, orta ve uzun vadeli tedbir alma çağrısı yaptı.

Özersay, hükümeti, bazı konularda kur sabitlemesine gitmeye, Güney Kıbrıs ile ticareti ve turist sayısını artıracak seyahate dair kolaylaştırıcı tedbirleri alarak, ülkeye giren döviz miktarını artırmaya dönük adımlar atmaya çağırdı.

Döviz krizinin ülkeye döviz girişini artıracak şekilde Güney’le ticarette ve turizmde fırsata çevrilebileceğine dikkat çeken Özersay, döviz krizinin dün yaşanmadığını, iki haftadır ciddi bir tırmanışın sürdüğünü anımsattı.

Özersay, hükümeti eleştirerek, döviz karşısında önlem alınmadığını ve geç kalındığını ifade etti.

Özersay şöyle devam etti:



“Gelinen noktada Euro’ya geçmek ya da kendi paramızı basmak ne kadar gerçekçidir, bunu ekonomistler bilebilir ama bunun birtakım ciddi zorlukları olduğunu bazı raporlardan hepimiz okuyoruz. Ama Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak acil almamız gereken tedbirler ile orta ve uzun vadede yapmamız gerekenler var.İthalat bağlamında gümrüklerde ödenen miktar için döviz kuru sabitlemesine gitmek gerekiyor. Ancak bu kur sabitlemesi raflara da yansımalı. Hem düşük kurdan alacaksınız hem de ‘döviz arttı’ diyerek, fiyatları artırmaya devam edeceksiniz, böyle bir dünya yok. Bunun denetimini yapacaksınız.”

Turizmde neler yapılmalı?

Özersay, turizm konusunda yapılması gerekenleri şöyle anlattı:

“Turizm açısından ülkemiz diğer ülkelerden daha da ucuzlamış durumdadır. Turizm açısından hangi planlamayı yaptık? Pandemiyi de dikkate alarak kime, nasıl avantajlı bir turizm alanı açıyoruz? Hedef kitlemiz kimdir? Ne kadar hızlı hareket edebiliyoruz? Eğer biz turizm ve Güney’den gelip buradan alışveriş yapacak kişiler konusunda hayatı, seyahati, geçişleri ve formaliteleri basitleştirip kolaylaştırma yoluna gidersek, iyi bir planlama iyi bir pazarlama yaparsak, bunu tanıtabilirsek yol alabiliriz. Eskiden sadece akaryakıtla kısıtlıyken bugün Güney’den gelenler Girne’ye, Güzelyurt’a her yere gidiyor. Hem restoranlara gidiş hem de esnaftan alışveriş bağlamında iş eğer bu noktaya geldiyse psikolojik bariyer açılmaya başladı demektir o zaman bizim bunu dikkate alıp bize en yakın piyasa olan Güney’den gelecek günlük turistten daha fazla ekonomik fayda elde edebilmeliyiz. Buradan kasıt pahalılık değil gelenlerin sayısının artırılmasıdır”.

Kuir Kıbrıs’tan HP’yle görüştü

Öte yandan Kuir Kıbrıs Derneği, "hak savunuculuğu görüşmeleri" kapsamında Halkın Partisi (HP) milletvekilleri ile görüştü.

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmede Kuir Kıbrıs’ın hazırladığı ‘LGBTİ+ Seks İşçilerin Durumunun Haritalandırması Raporu’, ‘Yasal Boşluk Analizi’, ‘LGBTİ+'ların Sosyal Hizmetlere Erişiminin Haritalandırılması’, ve 'LGBTİ+'ların İstihdama Erişimi ve Emek Piyasası Deneyimleri’ Raporlarının içeriği aktarıldı, LGBTİ+’ların yaşadıkları hak ihlalleri ile çözüm önerilerine dair fikirler paylaşıldı.