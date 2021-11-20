Dünyadaki sisteme uymalıyız

Ömer KADİROĞLU

Pandemi sürecinde ağır kayıplar yaşayan turizm sektörünün yeniden canlanması için yurt dışında çok yönlü girişimler yapılıyor. Ancak Ercan Havaalanı’ndaki bürokratik uygulamalar ve gereksiz işlemler nedeniyle bu girişimlerin başarıya ulaşamayacağını belirten otelciler “bizim istediğimiz herhangi bir ayrıcalık değildir. Dünyadaki sisteme uyarsak sorun kalmaz” diyor.

Otelciler, her yolcudan aşı veya PCR test sonucu talep edilmesini olumlu karşılamakla birlikte, QR, Adapass, form doldurulması gibi formalitelerin olumsuz etkiler yaptığına dikkat çekiyor, KKTC hükümetini acil önlem almaya davet ediyor. Kıbrıs Türk Otelciler Birliği (KITOB) Başkanı Dimağ Çağıner, “Ercan Havalimanı’na gelişi organize edemeyen ülkeyi nasıl yönetecek” diyerek, girişlerde yaşanan aksaklıkları eleştirdi.

Ne dediler…?



Dimağ Çağıner (Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı)

“Turizmde pandeminin etkileri devam etse de bir hareketlilik yaşanıyor. Ülkemize konumu ve hizmetleri itibariyle talep vardır.

2021 yılı biraz deneme olarak başladı ve 2022 yılı için ön rezervasyonların iyi gittiğini söylemek mümkündür.

Önemli olan talepleri rezervasyona çevirmektir. Turistlerin gelmesi için düzgün çalışılmalıdır.

Vaka sayısı yüksek ancak aşılanmalar nedeniyle hastaneye yatışlar yüksek değildir ve insanlar daha korkusuz gezebiliyorlar.



Bu anlamda aşı hızlı bir şekilde geriye dönebilmemiz açısından büyük etken oldu. Ercan Havaalanında uygulanan prosedürden turizm çok olumsuz etkileniyor. Ercan Havalimanı’na gelişi organize edemeyen ülkeyi nasıl yönetecek.Özellikle sürekli olarak uygulama değişikliği olması çok fazla yolcunun adaya gelmesine engel oluyor. Bu engeller nedeniyle oteller, turistler ve acenteler büyük zarar görüyor. Çift aşılı olduğunu belgeleyenlerden başka bir şey istenmemesi ve turistlerin ülkeye kolayca gelebilmesi sağlanmalıdır. Ülkeye girişlerin kolaylaştırılması turizm sektörünü ayakta tutacak bir uygulama olacaktır. 2022 için beklentimiz yüksektir ancak pazarlama ve ulaşım altyapısı olarak hazır olduğumuzu düşünmüyorum. Rakibimiz olan güneyde turistlerin kolayca gelmesi ancak bizde uygulanan kuralların ağır olması rekabette bizi daha da geriye götürüyor.”

Ercan Turhan (Girne Merit Otel Genel Müdürü)

“İki yıldır turizm berbat gidiyordu. Dünyanın beklemediği bir pandemi krizi yaşandı ve bu süreçte en çok etkilenen sektör turizm oldu. Geçtiğimiz Temmuz ayı itibariyle gerek uçuş sayısının artması gerekse aşılanmanın ada genelinde çoğalması ve Türk insanının iki yıldır evlerinde sıkılmış olması turizm sektörünün biraz da olsa yüzünü güldürdü. Temmuz ayı itibariyle sektör toparlanmaya başladı. İstenilen seviyede bir düzelme olmasa da önümüzdeki yıl için beklentiler pozitif yöndedir. Eğer bir dalga daha yaşanmaz ise 2022 iyi bir yıl olacak gibi duruyor. Otelciler çok dinamiktir ve her türlü şartta hazırız. Aşılanmanın hızlanması ile sektör toparlanmaya başladı ancak Ercan Havaalanında uygulanan bürokrasi hem uygulayanlar hem de ülkeye gelen insanlar için büyük bir eziyettir. Aşısını olan herkesi sorgusuz sualsiz kabul etmemiz gerekiyor. Avrupa’da ve dünyada birçok ülke bu şekilde turist kabul ediyor ancak bizde çok fazla ve çok zahmetli prosedür var. İnsanların teknoloji ile arası iyi olmayabilir, kaldı ki ileri yaştaki insanlar istenilen işlemleri yapmakta oldukça zorluk yaşıyor. İnsanlar havaalanında uzun süre bekliyor. Aşısını olan herkesi bekletmeden kolayca ülkeye giriş yapmasının sağlanması gerekiyor ki turizmde istenilen noktaya gelinebilsin.”

Mine Gürses (Merit Lefkoşa Hotel Genel Müdürü)

“Turizmin pandemi dolayısı ile çok iyi gittiği söylenemez. Sahildeki oteller yani denize nazır oteller biraz daha iyi durumda ancak şehir otelleri olarak bizler çok zor misafir ağırlayabiliyoruz. Ancak son iki-üç aydır hayat normale dönüyor gibi. Ercan Havaalanında yaşanan zorluklar nedeniyle birçok misafir Kıbrıs’a gelmekte tereddüt yaşıyor. Kıbrıs’ta aşılanma iyi ancak istenilen ölçüde değildir. Tüm halkın aşılanma konusuna daha fazla önem göstermesi gerekiyor. Aşı kötü bir şey değil ve bu hastalığı hafif atlatmada büyük önem gösteriyor. Bütün herkesin tüm sevdikleri adına aşı olması gerekiyor. 2020 ve 2021’i turizm açısından kaybettik. 2022 yılına hazır olmaya çalışıyoruz. Ben dâhil herkesin önünü çok emin görebildiğini zannetmiyorum ancak hepimiz de sezonun çok iyi geçeceğini hesaplayarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ercan Havaalanında üç aşısını gösteren ve testlerini gösteren herkesin kolayca ülkeye girebilmesi sağlanmalıdır. Turizm bu ülkenin lokomotif sektörüdür ve turizmi canlandırmak için el birliği ile çalışmalıyız.”



Erhan Özerden (The Olive Tree Otel Müdürü)

“Pandemi koşullarında elimizden geldiği kadarıyla misafirlerimize en iyi hizmeti verebilmek için çalışıyoruz. Ancak pandemiden kaynaklı giriş ve çıkışlarda oluşan sorunlar bizleri olumsuz yönde etkiledi. Bu yıl da beklediğimiz gibi bir yıl olmadı. Önümüzdeki yılda ülkeyi yönetenlerden beklentimiz dünya kurallarına uygun bir şekilde turistlerin adamıza gelmesine imkân sağlamalarıdır. Umut ederim önümüzdeki yılda iyi bir sezonla sezonu tamamlarız. Aşılanmaların yapılması ile turizmde belli oranda bir canlılık oldu. Dünyada aşılı olanlar hiçbir kısıtlamaya tabi tutmadan ülkeye kabul edilirken bizim bunun yerine birçok evrak ve test uygulaması bizleri sıkıntıya sokuyor. 2022 yılında Avrupa’daki kriterlere kendimizi adapte edersek turizm adına bir başlangıç sezonu olabilir. Ercan Havaalanında birçok kriter uygulamaya çalışıyoruz ancak belli oranlarda Avrupa birliği ülkelerinde, Türkiye’de ve komşumuz Güney Kıbrıs’ta uygulanan kısıtlamalar bizde en ağır şekilde uygulanması turist akışında çok büyük bir sıkıntıya neden oluyor.”

Süleyman Kansu (Salamis Bay Conti Resort Hotel Genel Müdürü)

“Biz 2020’nin Mart ayında yeni bir dünyaya uyandık. Bu dünyada ayakta kalacak ülkeler yeni uyanılan dünyaya ayak uyduranlar olacağı belliydi. Bunun için bizim dünyaya çok iyi entegre olmamız gerekiyordu ve biz bu konuda çok başarılı olamadık. Açılan arayı kapatmak için de bir çalışma yapmadık. Aksine ülkeye erişebilirlik konusunda sıkıntılar varken yeni yeni yaptırımlarla turistlerin ülkeye gelmemesi için tüm yolları deniyoruz. İnsanlar çift aşılıysa ve gerekli ortam sağlanabiliyorsa neden dünyada uygulandığı gibi bir sistemle turizm yapmıyoruz? Turistler ülkeye döviz getiriyor ve onlara ihtiyacımız var ancak biz onlar gelmesin diye zor prosedürler uyguluyoruz. Bu konularda çalışmalar yapılması ve dünyada uygulanan Güney Kıbrıs’ta uygulanan sistemi uygulamamız ve turizm yapmamız gerekiyor.”