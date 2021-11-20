Güzel haber

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in Ada çapında 5G sinyallerinin kullanıma sunulmasının önünün açılması konusunda anlaştıkları bildirildi.

BM Barış Gücü sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, Yayıncılık ve Telekomünikasyon Teknik Komitesi’nin yoğun çalışmaları sonucu ortaya çıkan anlaşma uyarınca, AB’nin de desteğiyle televizyon verici frekansları 700 megaherz (MHz) bandından çıkarılarak analogdan dijital yayına geçirilecek, eski 700 MHz’lik frekans bandı da 5G mobil hizmetlere ayrılacak.

Açıklamada, bu önemli anlaşmanın, Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun, Kıbrıs Rum Müzakerecisi Andreas Mavroyannis ve BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışman Yardımcısı Elizabeth Spehar tarafından imzalandığı belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis’in bugün vardığı anlaşma uyarınca, iki tarafta sürdürülen 5G çalışmalarına önemli bir katkı sağlandığı belirtildi.Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, İki taraflı Yayıncılık Teknik Komitesi’nde 2 yılı aşkın bir süredir ele alınan konu, Özel Temsilci Ergün Olgun ve Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis düzeyinde BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar nezdinde müzakere edilerek sonuçlandırıldı.