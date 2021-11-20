Endişeye gerek yok!

Başbakan Faiz Sucuoğlu, “Havaların soğumasıyla Covid-19 vakalarının artması beklenen bir durumdu. Moral bozmaya gerek yok, her şey kontrol altında…” dedi.

Önümüzdeki 3-4 ayda vaka sayısının artabileceğini kaydeden Sucuoğlu, “Kapanıyoruz, kapanacağız, okulları kapatalım, ülkeyi tekrardan kapatalım” yönündeki endişelere değinerek, “Böyle bir şeye gerek yok. Sağlıkta gereken yapılıyor. Bazı çevrelerin ‘yandık, bittik’ endişesi yersiz” şeklinde konuştu.

Başbakan Sucuoğlu, bu virüsle yaşamanın öğrenilmesi gerektiğini de ifade ederek, vatandaşlara “aşı olmayı ihmal etmeyin” çağrısında bulundu.

Pandemi Hastanesini ziyaret etti



Başbakan Faiz Sucuoğlu bugün Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi’ni ziyaret ederek, hastane ve hastaların durumu hakkında bilgi aldı. Sucuoğlu’na Sağlık Bakanı Ali Pilli, başhekimler, Sağlık Bakanlığı bürokratları eşlik etti.Görevlerini özveriyle yapan sağlık çalışanlarının moralinin en üst seviyede olduğunu kaydeden Başbakan, “Bazı çevrelerin söylediği gibi sağlıkta panik ya da kontrolsüz bir durum yok. Her şey güzel gidiyor” dedi.

160 yataktan 97’si dolu

Pandemi Hastanesi’ndeki 160 yatağın 97’sinin dolu olduğunu belirten Sucuoğlu, yatak sayısının rahatça 200’e çıkarılabileceği bilgisini aldığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı ve sağlık personelinin Covid-19’la mücadelede her türlü fedakarlığı gösterdiğini belirten Başbakan Sucuoğlu, hükümetin de bu mücadeleye her türlü katkıyı sağlamaya hazır olduğunu kaydetti. Sucuoğlu “Önce sağlık daha sonra diğer şeyler gelir” dedi.

Güncelleme Tarihi: 20 Kasım 2021, 10:24