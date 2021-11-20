Verilen söz tutuldu

Cemre Peral YANIKER

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, İskele’de inşa edilerek eğitime kazandırılan İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun İlköğretim Dairesi’ne teslim ve açılış töreni yapıldı.

16 adet sınıf, fen, bilgisayar laboratuvarı, müzik odası, yönetim ve idari ofis, öğretmen odası, sergi holü ve oyun alanına sahip, 500 öğrenci kapasiteli İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun teslimi ile birlikte proje çerçevesinde yapılması planlanan 6 ilkokulun 2’ncisi tamamlanıp, teslim edilmiş oldu.



Tören’e Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu ve İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Türkiye Cumhuriyeti Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat Günsel, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel katıldı.Bazı milletvekilleri, bürokratlar ve davetlilerinde hazır bulunduğu teslim ve açılış töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı; konuşmalar ile devam etti.Törende; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel birer konuşma yaptıArdından açılışı yapılan okul binası gezilerek incelemelerde bulunuldu.