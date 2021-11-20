Verilen söz tutuldu

Cemre Peral YANIKER
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Yakın Doğu Oluşumu arasında altı ilçeye altı ilkokul kazandırılmasına yönelik imzalanan protokol çerçevesinde, İskele’de inşa edilerek eğitime kazandırılan İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulunun İlköğretim Dairesi’ne teslim ve açılış töreni yapıldı.
16 adet sınıf, fen, bilgisayar laboratuvarı, müzik odası, yönetim ve idari ofis, öğretmen odası, sergi holü ve oyun alanına sahip, 500 öğrenci kapasiteli İskele Dr. Suat Günsel Devlet İlkokulu’nun teslimi ile birlikte proje çerçevesinde yapılması planlanan 6 ilkokulun 2’ncisi tamamlanıp, teslim edilmiş oldu.
Bazı milletvekilleri, bürokratlar ve davetlilerinde hazır bulunduğu teslim ve açılış töreni, bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı; konuşmalar ile devam etti.
Törende; Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Faiz Sucuoğlu, Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel birer konuşma yaptı
Ardından açılışı yapılan okul binası gezilerek incelemelerde bulunuldu.