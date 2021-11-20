Hedef iki devletli çözüm

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 38’inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen, “Dünden Bugüne Kıbrıs ve KKTC” başlıklı konferansa katılarak konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar konuşmasında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni Güzelyurt’a kazandıran herkese teşekkür etti ve Güzelyurt’un, KKTC için geçmişten bugüne daima çok büyük önem arz ettiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı olarak göreve gelmesinin ardından ortaya konan yeni siyasetle Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe dayalı iki devletli bir çözümün savunulduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın da bağımsız, eşit iki devletin antlaşmayı sağlayabileceği yönündeki görüşleri, herkesin malumu olduğunu söyledi.

“Federasyon kisvesi altında…”

Rum tarafının tek yanlı ve hukuksuzca AB’ye alınmasıyla hedeflerinin, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamını sağlamak olduğunu belirten Tatar, tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunu söyledi.

Tatar, birkaç anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi altında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamının Rum tarafınca arzu edildiğini ve federasyonla empoze edilmeye çalışılanın, Rum tarafının AB üzerinden Yunanistan’a bağlanmak olduğunu kaydetti.

“Kıbrıs Türkü’ne diz çöktürüp…”



50 yıldır federasyonun görüşüldüğünü ancak Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetine rağmen bir sonuç alınamadığını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, iki ayrı eşit ve egemen devletin ele alınacağı görüşmede yer alabileceklerini ve bundan asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.Annan Planı’na evet diyen Kıbrıs Türkü’ne yönelik AB tarafından verilen sözlerin tutulmadığını, Rum tarafının tek yanlı ve hukuksuzca AB’ye alınmasının Kıbrıs sorununun çözümünü daha da zorlaştırdığını ifade eden Tatar, hedeflenenin, Kıbrıs Türkü’ne diz çöktürüp istedikleri çözümü dayatmak olduğunu kaydetti.

Türk dünyasından misafirleri vardı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği’ni kabul etti.

Açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar’a, Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği Onursal Üyelik payesi, Kıbrıslı Türk Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’a da birliğin temsilcilik payesi takdim edildi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıslı Türk Akademisyen Prof. Dr. Hüseyin Gökçekuş’un öncülüğünde önemli projeler ve çalıştaylar yapıldığını söyleyerek, Anavatan Türkiye’den her düzeyde kurum ve kuruluşlarla yapılan temasların oldukça önemli olduğunu belirtti.