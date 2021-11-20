‘Bir beş yıl daha kaybedemeyiz’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, önceki akşam, Girne İlçesi Alsancak Örgütü’nün düzenlediği dayanışma etkinliğine katıldı. Erhürman’a, Girne İlçe Başkanı Mehmet Kale Kişi, milletvekilleri ve parti yöneticileri eşlik etti.

Erhürman, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Çok kritik bir seçimin arifesinde olduklarını ve bu seçimin diğer seçimlerle bir tutulmaması gerektiğini” ifade etti.

2018 yılındaki seçimlerin ardından dörtlü koalisyon kurulduğunu ve partisinin de hükümette olduğu dönemde yine bir döviz kriziyle karşı karşıya kaldıklarını hatırlatan Erhürman, “o dönemde, kiralarda kur sabitlemeden, hayat pahalılığını asgari ücrete fazla yansıtmaya kadar birçok önlem aldıklarını ancak UBP zihniyetinin bu tip önlemler almadığını” söyledi.

“Gençlerimizin yüzde 30’u işsiz”

Ülkedeki gençlerin yüzde 30’unun işsiz olduğunu, büyük kısmının göç etme niyetinde olduğunu belirten Erhürman, “Gençlerimize göç yollarını gösteren bir zihniyetle karşı karşıyayız” dedi. Erhürman, “Bunlardan çok daha zor dönemler geçti. Umut da var, çözüm de. Yapılacak olan erken genel seçimlerde CTP’yi iktidara taşıyarak hem kendi ayakları üzerinde durabilen bir ülke yaratacağız, hem de gençlerimizin göç etmesine engel olacağız. Bu memleket bizim, başka Kıbrıs yok” şeklinde konuştu.

“Geleceğimizi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz”



Girne İlçe Başkanı Kişi de etkinlikteki konuşmasında, önlerinde biri erken genel, birisi de yerel olmak üzere iki kritik seçim bulunduğuna işaret ederek, “Geleceğimizi bu zihniyete teslim etmeyeceğiz ve seçimde CTP’yi birinci parti yapacağız” dedi. Kişi, “Ülkede büyük bir ekonomik kriz yaşandığını, bununla birlikte Kovid-19 vakalarının da yükseldiğini ancak hükümet edenlerin buna sessiz kaldığını” savundu.

Ekonomik yaşamın dingili koptu

Tufan Erhürman katıldığı bir televizyon programında ise, “Aynı zihniyetle 5 sene daha kaybetme lüksümüz yok” dedi. Esnafın kan ağladığını belirten Erhürman, memlekette ekonomik yaşamın “dingilinin koparıldığını” söyledi.

Memlekette 15 aydır kurultaydan başka bir şey konuşulmadığını da hatırlatan Erhürman, halkın her şeyin farkında olduğunu söyledi.

CTP’nin, erken seçimi uzun zamandan beridir dillendirdiğini belirten Erhürman, “Keşke Nisan’da bu seçim yapılsaydı da kurultay tartışmalarında boğulmasaydık” dedi. Gerçekten krize odaklanan bir hükümetin uzun zamandır olmadığını kaydeden Erhürman, pandemi başından beri kriz masası kurulması gerektiğini söylediklerini belirtti. Söz konusu taleplerinin dönemin Başbakanı Tatar tarafından “kriz yoktur” bahanesiyle kabul edilmediğini ifade eden Erhürman, “Duvara doğru gidişi kimse fark etmiyor ya da yokmuş gibi davranıyor” diye konuştu.