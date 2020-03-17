Sennaroğlu’na  tepki büyüyor

Devrimci Genel İş Başkanı Ömer Naşit, 4 maaş gerilikleri ve Toplu İş Sözleşmesinden kaynaklı haklarla birlikte büyük miktarda alacakları bulunan Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarının süresiz grevin 8. Gününde olduklarına dikkat çekti.

Naşit yazılı açıklamasında, verdiği sözlerin havada kaldığını belirttiği Belediye Başkanı Ahmet Sennaroğlu’nun gelinen noktayla ilgili hiçbir somut öneri, çaba ortaya koymadığını savundu ve onu istifaya çağırdı.

Naşit, “Yasalara aykırı olmasına rağmen toplumun en temel hakkı olan su ihtiyacı karşılaması için izin verdiğimiz vezne hizmetini yürüten Belediye Başkanı, tek imza ile ödeme yapma yetkisi olmamasına rağmen, topladığı parayı ‘grev kırıcılarına’ ve piyasadaki belli isimlere usulsüz bir şekilde aktarmaktadır” dedi.

Süresiz grevin 8.gününde olmalarına rağmen, hükümetten ve İçişleri Bakanlığı’ndan sıkıntının çözümüyle ilgili herhangi bir girişim görmediklerini kaydeden Naşit, şunları ifade etti:

“Salgın bir hastalığın tehdidi altında bulunan ülkemizde en önemli mücadele birimi olan yerel yönetimlerden birtanesi Büyükkonuk Belediyesinde çalışanlar 4 aylık alacakları ile birlikte hayatlarını zar zor idame ederken, kriz yönetimini iyi yönettiği iddia eden hükümetdenmalesef 8 gündür herhangi bir girişim görmek yerine, belli belediyeler aracılığı ile İçişleri Bakanlığının grev kırma çabalarını da kınıyoruz. Bu noktada diğer Belediye Başkanlarının ve belediye emekçilerinin greve gösterdikleri saygı adına da teşekkür ederiz.”

Dev-İş’ten destek çağrısı

Bu arada, Dev-İş, 4 aylık maaş alacakları olması sebebiyle Büyükkonuk Belediyesinde süresiz grevde bulunan ve evine en temel ihtiyaçlarını götürmekte zorlanan çalışanlara maddi manevi her türlü destek için çağrıda bulundu.

Kıbrıs Türk Öğremenler Kooperatifi

Hesap No: 10-118-5436 (DEV-İŞ)

UBAN: CT05120000690004005423001001”

DAÜ-SEN’den destek

Öte yandan Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN) 4 aydır maaş alamayan ve süresiz grevde olan Büyükkonuk Belediyesi çalışanlarına destek belirtti.

DAÜ-SEN tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Kötü günlerden geçiyoruz. Her kesim psikolojik ve ekonomik baskı altındadır. Ancak hiçbirimizin yaşadıkları Büyükkonuk Belediyesi çalışanları kadar trajik değildir” denildi.

