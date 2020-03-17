Ekonomik paket önemli

Rum siyasi partileri, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis tarafından açıklanan covid-19 önlem ve destek tedbirlerini olumlu karşıladı.

Fileleftheros’un haberine göre, Rum yönetiminin dünkü kararlarını “geç de olsa doğru yönde” diye niteleyen partiler, açıklanan önlemlere destek belirtti.

AKEL, Rum Yönetimi tarafından açıklanan önlemleri inceleyeceklerini, ilk bakışta ekonominin ve toplumun sorunlarını göğüsleyebilecek istikamette bulduğu önlemlerden bazılarının çalışanların tamamını kucaklayıp kucaklamayacağına dair kuşkuları bulunduğunu açıkladı.

Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan önlemlerin turizm, küçük ve orta ölçekli işletmeler, çalışanlar ve küçük çocuğu olan ebeveynlerle ilgili önceliklerinin büyük bölümünü karşıladığını kaydeden AKEL geriye, akaryakıt tavan fiyatının belirlenmesinin kaldığını belirtti. Akel, Rum Merkez Bankası tarafından açıklanacağı söylenen bankalar ve kredi alanlarla ilgili önlemleri beklemekte olduğunu kaydetti.

Önlemler gazetelerin manşetlerinde

Bu arada Rum Yönetiminin ekonomik önlemleri dünkü Rum gazetelerinin manşetlerinde yer aldı.

Fileleftheros “‘Zaman Kritik’… Kıbrıs’ın Tamamı Acil Durum Şartlarında-Sınırlar, Kiliseler ve İşletmeler Kapanıyor… Kıbrıs Cumhuriyeti, Tarihinde İlk Kez Kendi Vatandaşlarının Ülkeye Dönmesini Engelliyor” başlık ve spotlarıyla manşete çektiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “zaman kritik” vurgusu ile ülkede acil durum ve sınırların kapatıldığını ilan ettiğine dikkat çekti.

Alithia manşetine şu başlık ve spotları attı:

“Korona Virüse Kalkan-Önlem… Kıbrıs Dünden İtibaren Acil Durumda… Bugünden İtibaren Kıbrıs’a Gelecek Herkesin (Kıbrıslı ve Yabancı) Korona Virüsle İlgili Sağlık Belgesi İbraz Etmesi ve 14 Gün Karantinada Kalması Zorunlu… 1 Çalışanların ve Bütün İşletmelerin Desteklenmesi için 700 Milyon Euro’luk Olağanüstü Program… 2 Ticaret Merkezleri, Alışveriş Merkezleri, Bütün Kalabalık Yerlerin, Kafe, Sinema, Dernekler, Lokantalar Bugünden İtibaren Kapalı… 3Kamu Sağlığının Desteklenmesi İçin 100 Milyon Euro’luk Paket. Genel Sağlık Sistemi Katkı Zamları İki Ay Askıya Alınıyor… 47 Yeni Teyit Edilmiş Vaka Daha. Bir Haftada Sayı 33’e Çıktı. 6 Vaka Da İşgal Bölgelerinde, Kıbrıs Genelinde Vaka Sayısı 39… Tavır Değişikliği: Başpiskopos Halkı Kiliselere Gitmemeye Çağırdı.”

Haravgi “Karantina Statüsüne Girdik… Genel Lockdown ve Gelişlerde Sıkı Önlemler… Kıbrıs’a Gelenler Sağlık Belgesi Getirecek… Zaruri Hizmetler Açık Kalıyor.”

Politis manşet haberini “Bakanlar Kurulu Dünden İtibaren Yarı-Tedbirlerden Sert Tedbirlere Geçti… Zinciri Kırmamız İçin Hayatımız Karantinada… Özgür Bölgelerde 7 Yeni Vaka, İki de İngiliz Üslerinde… Önlemler ve 750 Euro Üniversite Öğrencilerin Gelişini Engelleyecek: Gelecek Olanlar Kapatılacak (karantina)… Ay Sonuna Kadar Bütün Ameliyatlar Askıya Alındı… Bankalarda Kaygı. Hellenic Bank Daha Söz Şubesini Açıyor” başlık ve spotlarıyla aktardı.

Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2020, 11:44