Denetimler artırılacak

Güzelyurt İlçe Emniyet Kurulu Coronavirüse karşı alınacak önlemler konusunu görüşmek üzere dün yeniden bir araya geldi.

Güzelyurt Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Güzelyurt Belediye Başkanlığı toplantı salonunda saat 09.00’da gerçekleşen toplantıda bir dizi kararlar alındı.

Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu başkanlığında toplanan kurulun aldığı kararlar şöyle:

“1-Güzelyurt Belediyesine bağlı olan köylerdeki kapalı olması gereken işyerlerinin denetimleri konusunda muhtarlıkların görev üstenmesi gerekmektedir. Zorunlu olarak açık olması gereken iş yerlerinin ise Belediye Zabıta ekipleri tarafından hijyen denetimlerinin yapılması.

2- Güzelyurt Belediyesi, belde insanına hijyen ve temizlik hizmetlerini genişleterek devamını sağlayacaktır.

3-Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı Kapalı Pazar’ın, faaliyetlerin tamamlanmasına kadar kapatılması

4-Güzelyurt Belediyesi’ne bağlı tüm çocuk oyun alanlarının kapatılması.

5-Ev karantinasına alınanların izlenmesi.

6-Güzelyurt Belediyesi Sosyal Hizmet Birimi üyelerinin evden çıkmaması konusunda telefonla ulaşılarak tüm ihtiyaçlarının karşılanması ve hijyen konusunda bilgilendirilmesi.

7-Bakanlar Kurulunun Belediyemize vermiş olduğu yetkiyle;

a)İşçi yatı evlerinin temel sağlık birimlerince dezenfekte edilip bilgilendirilmesi.

b)Paketleme evlerinin dezenfekte ve hijyen konularında bilgilendirilmesi

8-Bir sonraki toplantıda;

a) Sosyal Yardım Dairesi

c) Çevre Koruma Dairesi

d)Çalışma Dairesi’nin katılımın sağlanması”