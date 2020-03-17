Vatandaşa kolaylık

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 virüs vakalarının ülkede de görülmesinin ardından aldığı önlemler ve tedbirler çerçevesinde ödeme hizmetlerine de yeni bir düzenleme getirdi.

LTB’den yapılan açıklamaya göre, yurttaşların fatura ödemek için evden çıkmasına ve/veya veznelerde yoğunluk artışına gerek olmadan işlem yapılabilmesi için kredi kartı ile online ödeme yapmak mümkün olacak. Su faturaları, emlak vergisi ve trafik cezaları ödemeleri www.ltbonline.org adresinden anından ödenebilecek.

Yurttaşlar/şirketler belediyeye ilişkin tüm dokümanları ise www.lefkosabelediyesi.org web sitesinde “Online İşlemler” menüsünden doldurup gönderebilecek.

Nakit olarak kartlı su sayaçlarına ödeme yapmak isteyenler için de LTB veznesinde 1 personel mevcuttur ve halk sağlığı açısından binaya da girişler tek tek yapılmakta.

