“Gerekli tedbirler alındı” 

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, bitkisel ve hayvansal üretimde herhangi bir aksama olmaması için Bakanlık olarak gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Bakan Oğuz yazılı açıklamasında, koronavirüs nedeniyle alınan tedbirler çerçevesinde, tarımsal üretimin ve ürünlerin halka arzının devamlılığının, bu günlerde daha da önem kazandığını belirtti.

Sağlık koşulları da dikkate alınarak, ülkede mevcut hayvan varlığının bakım ve beslenmesinin devamlılığı, ürünlerinin değerlendirilmesi ve halka ulaştırılmasının bu süreçte önem arz ettiğini ifade eden Oğuz, bitkisel üretimde halka gıda arzının sağlanması için tüm kurum ve kuruluşlarda, minimum personelin, kişisel korunma şartlarının ve fiziksel korunma (maske ve eldiven kullanımını) şartlarının yerine getirilmesi koşulu ile görevlendirildiğinin altını çizdi.

Oğuz, bu süreç içerisinde tarımsal üretimin devamlığı konusunda yapılacaklar ve Bakanlık olarak verilecek hizmetler konusunda da bilgi verdi.

Bakan Oğuz tarafından verilen bilgiler şöyle:

“Toprak Ürünleri Kurumu, üreticilere bu süreçte şubeleriyle birlikte hizmet vermeye devam edecek. Bu kapsamda yem, buğday, arpa ve un satışlarına devam edip, ithalat ve ihracat izinlerinin verilmesine devam edilecek. Yem fabrikaları ve yem tedarikçileri faaliyetlerini sürdürecek. Un fabrikaları faaliyetlerine devam edecek.

Süt Endüstrisi Kurumu Hayvan üreticilerinin sütünü toplamaya ve pazarlamaya devam edecek.Süt işleyen imalathaneler üretime devam edecek.

Veteriner Dairesi, ithalat ve ihracatlar için ön izin verilmesine, halk sağlığı için gıda kontrollerine, mezbahalardaki kontrollere aralıksız devam edecek, ayrıca ulusal gıda laboratuvarları hizmetleri ile üreticilerin acil vakalarına müdahale edecek.

Özel Veteriner klinikleri açık olacak. Kendi iradesiyle kapatma yoluna gidecekler, bu kararı verebilecek. Hayvansal üretim ithalat ön izinleri devem edecek.

Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvansal ve Bitkisel Üretim zarar bildirimlerini almaya devam edecek olup bu kapsamda 05338703755no’lu telefona bildirimde bulunabilecekler.

Tarım Dairesi, ithalat ve ihracatla ilgili ön izinlerin verilmesine, limanlar ve kontrol noktalarında teftiş ve gözetim faaliyetlerine devam edecek.

Portakalın, narenciyenin kesim ve paketleme süreci de devam edecek. Güzelyurt Belediyesi, mekanların dezenfektesi yoluna gidecek. Ülkemizin açığı olan ve olacak sebze ve meyve ürünlerinin ithalatı devam edecek.

Orman yangınları ALO 177 Hattı 7/24 göreve devam edecek.

Su işleri Dairesi bölge ekipleri arızalarla ilgili 7/24 göreve devam edecek.

Talep gelmesi halinde, diğer sektörler için de bakanlık gerekli değerlendirmeyi yapacak.”.

Oğuz ayrıca Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile ilgi soru ve sorunları için 05338703955 ve 05338704155 numaralı telefonlara ulaşılabileceği bilgisini de verdi.

Bakan Oğuz, bu faaliyetler yürütülürken, vatandaşların gerekli hijyen kurallarına uymalarının, ayrıca vatandaşların kalabalık oluşturmadan işlemlerini gerçekleştirmelerinin önemine işaret etti.