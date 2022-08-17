Unutulmaz lezzetler muhteşem manzara

Girne’nin güzide otellerinden biri olan Merit Park Hotel bünyesinde hizmet veren Fora Balık Restaurant bu yılda birbirinden muhteşem lezzetleri halkın beğenisine sunuyor. Fora Balık, denize sıfır ve iç açan manzarasıyla konuklarına hem görsel şölen hem de damakta tat bırakan lezzetleri sunuyor. Akdeniz’in muhteşem lezzetlerini misafirlerin ayağına getiren Fora Balık Restaurant, konukları özel hissettiren atmosferiyle en çok tercih edilen yerlerin başında geliyor.

Mavi ve beyazın muhteşem uyumu içerisinde, taverna müzikleri ve alaturka müziklerin hepsini sunan Fora Balık, huzur dolu bir ortamıyla her kesime hitap ediyor. Mevsime göre en taze ve lezzetli ürünleri menüsüne koyan Fora Balık, karides, deniz levreği, çipura, kalamar, lagos ve ahtapot ve diğer deniz ürünlerini ızgara, kömür ateşi ve tandır usulü gibi pişirme yönetimleriyle müşterilerine birçok seçenek sunuyor. Ana yemeğin yanı sıra geniş meze seçenekleri, birbirinden nefis ara sıcaklar ve tatlı seçenekleri ile Fora Balık Restaurant, lezzetin doruklarına ulaşmanızı sağlıyor.

