Yakında ele alınacak

Başbakan Ünal Üstel, dün Girne’deki devlet dairelerini ziyaret etti. Ziyaretleri esnasında sürüş ehliyeti birimlerindeki greve değinen Başbakan Üstel, personel eksikliğinin var olduğunu ancak çözümün halkı mağdur etmek olmadığını, uzlaşı ile sorunun çözülmesi gerektiğini söyledi.

Üstel, personel fazlası olan dairelerden ihtiyaç olan dairelere personel kaydırılması konusunu da hükümet ortaklarıyla ele alacaklarını vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, dün Girne’de devlet dairelerini ziyaret ederek, sorunlar ve ihtiyaçlar konusunda yetkililerden bilgi aldı.

Liyakata ve eğitime göre…

Ziyaretleri sonrasında, açıklamada bulunan Başbakan Üstel, vatandaştan gelen sorunlara çözüm üretmek için daire müdürleri ve yetkilileri ile bire bir görüştüklerini, bu ziyaretlerin tüm ilçelerde devam edeceğini söyledi.

Kamu reformuna ilişkin ip uçları da veren Başbakan Üstel, kamuda terfi ve istihdamların liyakata ve eğitime göre yapılacağını, bunun için gereken yasal düzenlemenin de hazırlanacağını kaydetti.

Kamu çalışanlarının yer değiştirmesi konusunda da yasal düzenleme gerekmesi halinde yapılacağını ifade eden Başbakan, keyfi yer değiştirmelerin önüne geçileceğinin altını çizdi. Başbakan Ünal Üstel, Bakanlıkların kurumsal yapıya kavuşturulması için de yasal çalışma başlatılacağını ve bundan sonra koalisyon pazarlıklarında bakanlıklar altındaki dairelerin değişmeyeceğini anlattı.

Sürüş ehliyeti birimlerindeki greve de değinen Başbakan Üstel, personel eksikliğinin var olduğunu ancak çözümün halkı mağdur etmek olmadığını, uzlaşı ile sorunun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Personel fazlası olan dairelerden ihtiyaç olan dairelere personel kaydırılması konusunu da hükümet ortaklarıyla ele alacaklarını vurgulayan Başbakan Üstel, Girne’de "iç içe geçen" bazı dairelerin de ayrı binaya taşınması için çalışacaklarını belirtti.

