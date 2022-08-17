Şehitler dualarla anıldı

Lefke’nin kurtuluşunun 48. yıl dönümü nedeniyle iki ayrı tören düzenlendi.

Törenlere, devlet erkanı, üst düzey askeri yetkililer, bazı milletvekilleri, Lefke Kaymakamı Sadi Güneş, kurum kuruluş temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Lefke’nin kurtuluşunun 48. yıl dönümü nedeniyle ilk tören, Kemal Özalper Şehitliği’nde düzenlendi. Tören protokol sırasına göre çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende daha sonra tören özel defteri imzalandı. Tören şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

İkinci töreni Atatürk Anıtında

Lefke’nin kurtuluşunun 48. yıl dönümü nedeniyle ikinci tören, Atatürk Anıtı önünde yapıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesiyle devam etti.

Törende daha sonra protokol tarafından tören birlikleri denetlenerek halkın bayramı kutlandı.

Şiirler okunmasıyla süren törende günün anlam ve önemini belirten konuşma Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya tarafından yapıldı.

Kaya: Azim ve dayanışma örnek alınmalı

Kaya, Kıbrıs Türk toplumunun varlığı için gösterdiği direnç, azim ve dayanışma biçiminin bugün de örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Lefke bölgesinin sorunlarına değinen Kaya, Lefke’nin 6. ilçe olduğunu ancak ilçe olmanın gereklerinin yerine getirilmemesinin üzücü olduğunu belirtti.

