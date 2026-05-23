Kültürel izler taşıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi, Telsim ve El Sanatları Kooperatifi iş birliğinde yürütülen Köy Kadın Kursu projesinde üretilen eserlerin yer aldığı “Kültürün İzleri: El Sanatları Sergisi ve Defilesi” düzenlendi.

İsmet Vehit Güney Sergi Salonu'nda düzenlenen etkinlikte, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu, Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve KKTC El Sanatları Kooperatifi İdari Memuru Papatya Adalıer birer konuşma yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, kültürel değerlerin korunmasının toplumsal kimliğin devamı açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaferyıldızı Zaimağaoğlu ise KKTC’nin Türk dünyası diasporalarında kültürel miras alanında gözlemci üye olarak temsiliyet aldığını belirterek, ortaya konulan el emeği çalışmaların projelendirilerek yurtdışında tanıtılabileceğini söyledi.

Mesleki Teknik Öğretim Dairesi Müdürü Gülşen Hocanın da defilede sergilenen ürünlerin büyük emek, araştırma, tasarım ve özveriyle hazırlandığını kaydederek, kursiyerleri ve öğretmenleri tebrik etti.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de Telsim olarak, faaliyet gösterdikleri her yerde sadece teknolojiyi değil, toplumsal gelişimi de desteklemeyi öncelikleri arasında gördüklerini belirtti.

KKTC El Sanatları Kooperatifi İdari Memuru Papatya Adalıer, kültürel mirasın korunması amacıyla yıllardır köy kadınları, üreticiler ve farklı kesimlerle iş birliği içinde çalıştıklarını belirtti.

Açılış konuşmaları sonrasında defile gerçekleştirildi. Etkinlik el sanatları sergisinin ziyaretiyle son buldu.



