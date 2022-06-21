Yaz tatili başladı

İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda eğitim gören binlerce öğrenci dün karne sevinci yaşadı. Öğrencilerin yanı sıra aileler de çocuklarıyla birlikte karne telaşına girdi.

Sabah saatlerinde okulların önünde toplanan aileler çocuklarının karnesini heyecanla bekledi. Karnelerin verilmesiyle yaz tatili de başlamış oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Dairesi’ne bağlı okullarda 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı dün karnelerin ve tamamlama belgelerinin dağıtılmasıyla sona erdi.

Açıklamaya göre, 125 okulda öğrenim gören yaklaşık 24 bin öğrenci, dün karnelerini alarak, 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamladı ve yaz tatiline girdi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bu çerçevede İskele Şehit İlker Karter İlkokulu’nu ziyaret ederek, öğrencilere karnelerini takdim etti.

Öğretmenleri alkışladı

Karnelerin dağıtılmasının ardından öğrenciler ve öğretmenlerle bir süre sohbet eden Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri temenni etti.

Çavuşoğlu, eğitim camiası olarak 2021-2022 eğitim öğretim yılını tamamlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

“İki yıl boyunca pandemi nedeniyle gerek sizler, gerekse öğretmenleriniz ve bizler zor bir süreçten geçtik ancak ne mutlu ki eski günlerdeki gibi maskesiz bir şekilde karnelerinizi alıyorsunuz” diyen Çavuşoğlu, pandemi sürecinde eğitimin aksamaması için öğretmenlerin özveriyle çalıştıklarını anımsattı ve ortaya koydukları gayretlerden dolayı öğretmenleri alkışladı.

Tatil süresince çocuklardan çeşitli sosyal, kültürel ve sportif aktivitelere katılmalarını isteyen Çavuşoğlu, “Gelecek yıl sizleri daha dinç ve sağlıklı bir şekilde okullarımızda görmek istiyoruz. Pandemi nedeniyle yaşadığımız eğitim kayıplarının telefi edilmesi ve aydınlık bir gelecek oluşturmak için öğretmenlerimiz ile birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi. Çavuşoğlu, tüm eğitim camiasına sağlıklı ve huzur dolu bir tatil geçirmeleri temenni etti.

Konuşmaların ardından öğrencilere karneleri takdim edildi.