Lapta’ya kadar uzayacak

Türkiye, Alsancak-Lapta yolunun duble yol olarak yapılması için 64 milyon TL gönderdi.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yol projesi için yerel kaynaklardan para ayrılıp ihaleye çıkılması ardından, Türkiye Cumhuriyeti’nin Alsancak-Lapta yolunun duble yol olarak yapılması için 64 milyon TL verdiğini açıkladı.

Bakan Arıklı, “Girne-Alsancak yolu için ihaleye çıkıldı. Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği 64 milyon TL’lik kaynak ile yıl sonuna kadar Alsancak-Lapta yolunu da tamamlamayı umuyoruz” dedi.

Arıklı, ülkedeki yol projelerinin gayet iyi gittiğini, tüm yükü Türkiye Cumhuriyeti’nin omuzladığını ve iki firmanın bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

Güzelyurt-Lefke yolunun tamamlandığını, oradaki direklerin Kıb-Tek tarafından kaldırılması sonrasında 20 Temmuz’da yolun açılışının yapılacağını ifade eden Bakan Arıklı, “Dipkarpaz-Manastır yolu eylülde başlayacak ve yıl sonuna bitecek. Girne-Alsancak yolu için 26 milyon TL kaynak ayrıldı. Bu özveriyi gören Türkiye Cumhuriyeti de yolun Lapta’ya kadar gitmesi için 64 milyon TL veriyor. Umarım yıl sonuna kadar Alsancak-Lapta Yolu tamamlanacak” dedi.

Girne bölgesinde bir diğer projenin Girne-Çatalköy Yolu olduğunu belirten Arıklı, mevcut projenin uygulanması halinde kamulaştırmalar için yeterli kaynağın bulunmadığını, dolayısıyla Karayolları Dairesi’nin alternatifler üzerinde çalıştığını ifade etti.

"4.5G ihalesine bu ay çıkılıyor"

KKTC’de çağın gerisinde kalan 3G yerine 4.5G için bu ay ihaleye çıkılma konusunda çalışma yapıldığını belirten Arıklı, ihaleden devlete 75 ile 100 milyon dolar arasında bir kaynak akışı olacağını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, 10:44