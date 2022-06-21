Cumhuriyet Meclisi’nin dünkü birleşiminde ‘tarihe geçecek’ bir olay yaşandı. Halkın Partisi Milletvekili Jale Refik Rogers kürsüde konuşma yaparken, meclis çalışanlarından bir kadın Başkan Zorlu Töre’nin karşısına geçerek, mesai saatinin bittiğini ve eylem yaptıklarını belirterek toplantıyı sonlandırmasını istedi.

Bunun üzerine Başkan Töre, ek mesai ücretini alamayan stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle oturumu kapatmak zorunda olduklarını söyledi.

Dünyada benzeri görülmemiş bu olay karşısında milletvekilinin konuşması yarıda kaldı. Meclis iç tüzüğüne göre; kürsüden konuşma yapılırken stenograflar görev başında olmalı.

35 dakika geç toplandı

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün birçok gündem maddesiyle saat 10.40’ta Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplanmayı denedi. Ancak nisap bulunmadığından toplantıya 10 dakika ara verildi.

Meclis, saat1.15’te yapılan ikinci denemede Meclis Başkanı Zorlu Töre başkanlığında toplandı.

Meclisin gündeminde birçok konunun yanı sıra E-Devlet Projesinin Yürütülmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunmasına İlişkin (Onay) Yasa Tasarısı da vardı. CTP milletvekilleri Ongun Talat, Salahi Şahiner, Ürün Solyalı ve HP Milletvekili Ayşegül Baybars tasarıyla ilgili meclis kürsüsünden konuşma yaptı.

Rogers’in konuşması yarım kaldı

Daha sonra HP Milletvekili Jale Refik Rogers söz aldı. Ülkede dijitalleşmeye ihtiyaç olduğunu ifade eden Rogers, verilerin güvenliğinin sağlanmasının devletin sorumluluğunda olduğunu söyledi.

Rogers’ın konuşması sırasında meclis çalışanlarından bir kadın Başkan Zorlu Töre’nin karşısına geçerek, mesai saatinin bittiğini ve eylem yaptıklarını belirterek toplantıyı sonlandırmasını istedi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Meclis İç Tüzüğü’nün, tutanak tutulması, düzenlenmesine ilişkin kuralları düzenleyen maddeye dikkat çekerek, stenografların ek mesaiye kalmama eylemi nedeniyle Genel Kurul’a devam edilemeyeceğini belirtti. Töre, ardından Genel Kurul’u kapattı.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bir sonraki toplantısını bugün saat 10.00’da yapacak.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, 10:12