Stabil para birimi önerdi

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, halkın ve üreticilerin stabil para birimine geçerek korunabileceğini söyledi.

Verilen bilgiye göre, Erhürman ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ni ziyaret ederek üreticinin içinde bulunduğu durumu ele aldı. Ziyarette Erhürman’a milletvekilleri de eşlik etti.

CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, toplumun hem ekonomik hem de demokratik fukaralaşma sürecinden geçtiğini söyleyerek, üreticilerin Türk Lirası’ndaki dengesizlikten dolayı günden güne üretimden koptuğunu ifade etti.

Üretimin değerinin iki yıllık pandemi sürecinde anlaşıldığını belirten Tufan Erhürman, “Ülkedeki bu istikrarsızlığın sürmesi halinde Kıbrıslı Türkler üretimden tamamen koparılacak” dedi.

Toplumun üretimden kopması halinde ülkede hellim bile bulunamayacağını ifade eden Erhürman, Kıbrıslı Türklerin kendi hellimini dünyaya satmak yerine Güney Kıbrıs’tan hellim satın almak durumunda kalabileceğini söyledi.

Bu tehlikenin sadece üretim sektörü için değil tüm sektörler için geçerli olduğunu belirten Erhürman, bunun sebebinin plansızlık olduğunu, karşılarında planlama yapabilecek bir yapı bulunmadığını savundu.

“Rakamlar, ertesi gün anlamını kaybediyor”

Geride bırakılan seçim sürecinde CTP’nin gelirleri Euro’ya endeksleyip stabil para birimine geçilmesini ortaya koyduğunu hatırlatan Tufan Erhürman, Kıbrıs Türk halkını ve üreticisini ancak bu sayede koruyabileceklerinin altını çizdi.

“Hükümet ettiğini iddia edenler protokol imzaladı diye seviniyorlar” ifadesini kullanan Erhürman, protokole yazılan rakamların TL’deki değer kaybı nedeniyle ertesi gün anlamını yitirmeye başladığını söyledi.

GYÖ’le fayda sağlayacak

Öte yandan CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, “Ekonomik olarak çok zor dönemlerden geçen Kıbrıs Türk halkı için Güven Yaratıcı Önlemlerin (GYÖ) sağlayacağı faydaların görmezden gelinemeyeceğini” söyledi.

Erhürman, beraberindeki heyetle birlikte, ülkede yaşanan son gelişmelere ilişkin toplumun farklı kesimlerine başlattıkları ziyaretler kapsamında, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (KTMMOB) ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliğini (KTİMB) ziyaret etti. CTP lideri Erhürman’a ziyaretlerinde milletvekilleri de eşlik etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre CTP lideri Erhürman, ziyarette yaptığı konuşmada, “Ülkede yaşanılan kriz ortamında, Güven Yaratıcı Önlemlerin Kıbrıslı Türklere birçok yarar sağlayacağını” ifade ederek, “GYÖ’ler konusunun görmezden gelinemeyeceğini, tümünün kabul edilmese bile müzakere edilmesi gerektiği” görüşünü paylaştı.

“Demokrasimizin aldığı yaraları birlikte yaşadık”

Erhürman, ülke demokrasisinin yaralar aldığını belirterek, “Geride kalan süreçte demokrasinin aldığı yaraları hep birlikte yaşadık. Yapılan müdahalelerin sonucunda şu anda hükümet kelimesini bile kullanırken zorlanacak bir yapıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Erhürman, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması’na da değinerek, protokolün içinde yer alan “birçok maddenin ekonomi ve maliye ile ilgisi olmadığı” görüşünü savundu.

“Bunlara karşı hep birlikte mücadele verilmesi gerektiğini” söyleyen Erhürman, “Halkta büyük bir demoralizasyon oluştu ancak bu kader değildir. Kıbrıs Türk halkının kendi ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratması ve kendi kendini yönetmesi mümkündür, ancak son dönemlerde bundan uzaklaşmaya yönelik adımlar atıldı” diye konuştu.