Plajda  yumruklar konuştu

Hüseyin ÇİÇEK

Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı’nda yaşanan olayda kavga ettiği bir kişinin elmacık kemiğini kırdığı iddia edilen Mustafa Tanyeri tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Vahim zarar suçlamasıyla duruşmaya çıkarılan zanlının T.Ç’yi.(E-45) kendisini ittiği için darp ettiği belirtildi.

Zanlının T.Ç.’nin yüzüne yumruk attığı, elmacık kemiğini kırarak bedensel vahim zarara uğrattığı açıklandı.

Zanlı tutuksuz yargılanmak üzere 8 bin nakit, 150 bin TL tutarında kefalet senediyle serbest bırakıldı.

Plajlar sinirler gerildi

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Löğmen Yücetürk, zanlının, 17 Haziran 2022 tarihinde, Yeniboğaziçi Belediyesi Halk Plajı içerisinde, kendisini ittiği gerekçesi ile T.Ç isimli şahsın yüzüne yumruk atarak, sol elmacık kemiğinin kırılmasına neden olduğunu açıkladı.

Zanlının 19 Haziran’da tespit edildiğini ve gözaltına alındığını belirten polis, ifadesinde suçlamaları reddettiğini açıkladı. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını bildirdi ve uygun teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Gündüz, zanlının, 8 bin TL nakit teminat yatırması ve iki kişinin 75’er bin TL şahsi kefalet senedi imzalaması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.