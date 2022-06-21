Arada uçurum var

Meclisin dünkü oturumunda tarım sigortası görüşüldü, üreticinin yaşadığı sorunlar gündeme geldi. CTP Milletvekili Erkut Şahali tarımda enflasyonun yüzde 300 saptandığını, bütçenin yüzde 50 artırıldığını dün verilen sözün bugün için geçerliliği olmadığını belirtti.

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş ise fon kurulduğu günden bugüne Türkiye’den veya direkt katkıyla üreticiyi karşılamadığını söyledi.

Konuşmacıları yanıtlayan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, fonun ülke ve üretici için önemli olduğunu, sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

Oğuz, fonun kapsamı anlamında geliştirmeler yapıldığını, son dönemde de yaş meyve sebze ile ilgili çalışmaların yapılmakta olduğunu söyledi.

Her bakanın üzerine bir şeyler koymaya çalıştığını dile getiren Oğuz, maliyetler arttıkça tarıma desteğin artırıldığını, hiçbir şey yapılmamış gibi gösterilmesinin doğru olmadığını söyledi.

Oğuz, eldeki imkanlar çerçevesinde tarımın devam etmesi için çalıştıklarını, "hükümet bir şey yapmadı" demenin haksızlık olduğunu söyledi.

Fon kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nün dünkü oturumunda Genel Tarım Sigortası Fonu 2022 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı görüşüldü. Tasarı görüşmelerin ardından oy çokluğuyla onaylandı.

Oylamada 27 milletvekili kabul, 13 milletvekili ret oy kullanırken, oylamaya 7 milletvekili katılmadı.

CTP Milletvekili Salahi Şahiner bu sırada söz alarak, bütçenin üreticiler için önem taşıdığını söyleyerek, bütçenin gerçeği yansıtmadığını giderlerin arttığını ifade etti.

Fonun kapsamının yeterli olup olmadığının da tartışılması gerektiğini dile getiren Şahiner, iklim krizleri ile birlikte fon kapsamındaki ürünlerin karşılanmasının yeterli olmadığını, fonun kapsamının genişletilmesi ve bütçesinin artırılması gerektiğini belirtti.

UBP Milletvekili Hakan Dinçyürek, fonun tarım hayvancılık ve ziraatta önemli olduğunu belirtti.

Fonun halkın üreticinin beklediği tazminat ödeme noktasında sağladığı imkanlardan şikayet edildiğini belirten Dinçyürek, Türkiye’nin yardımları ve ek kaynaklar sağlanarak kuraklık ve benzeri yüklü ödemeler yapılabildiğini kaydetti.

Halkın beklentisinin gününde ve geniş kapsamda tazminat ödemeleri yapılabilmesi için prim ve kapsamının yeniden ele alınması gerektiğini dile getiren Dinçyürek, sigortacılık mantığını yakalaması gerektiğini belirtti.

Çavuş: Fon üretici için önemli

UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, fonun kurulduğu günden bugüne Türkiye’den veya direkt katkıyla üreticiyi karşılamadığını söyledi.

Kapsamın geliştirilebilmesi için yapılması gerekenler olduğunu söyleyen Çavuş, fonun üretici için önemli ve örnek bir kurum olduğunu kaydetti.

Çavuş, fonun, fonlarla ayakta duran, iyi yönetilen, veremediği hesabı olmayan güzide bir kurum olduğunu ifade ederek, fonun büyütülmesi gerektiğini söyledi.

Fona para konmadığı ama para alındığı yönündeki eleştirilere yanıt veren Çavuş, üreticinin primlerle kendini güvene aldığını, söyleyerek, “Bu kurumu yönetenlere hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.” dedi.

Şahali: Tarımın geleceğinden çalındı

Daha sonra söz alan CTP Milletvekili Erkut Şahali, ülkede yaşanmakta olan ekonomik yıkıma değindi.

Şahali, tarımın geleceğinden çalındığını savundu.

Fondan para çalındığını iddia eden Şahali, 5 Temmuz 2021 tarihinde alınan kararla arpadan kesinti yapılmayarak fonun önemli bir gelirden mahrum bırakıldığını, bunun ağır darbe olduğunu söyledi.

Şahali, sigortanın alınan gelirleri maksimum şekilde nemalandırması gerektiğini, kesinti yapılıp sigortaya aktarılması gereken rakama devletin isteyerek el koyduğunu, bu rakama ne olduğunu sordu.

105 milyon TL’lik kaynağın nemalandırılmadığını, sigortaya aktarılmadığını dile getiren Şahali, aynı şekilde 35 milyonluk kaynaktan ve gelirlerinden sigortanın mahrum bırakıldığını savundu.

Tarımda enflasyonun yüzde 300 saptandığını söyleyen Şahali, bütçenin yüzde 50 artırıldığını dün verilen sözün bugün için geçerliliği olmadığını belirtti.

Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2022, 10:12