Caddeyi dağıttı

Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa'da dün sabaha karşı meydana gelen kazada yabancı uyruklu sürücü, Kemal Şemiller Caddesi’nde bir apartmanın önünde park halindeki iki araca çarptı.

Gürültü nedeniyle uyanan apartman sakinleri büyük bir şaşkınlık yaşarken, caddeyi dağıtan sürücü Richard Gerge, kaza mahallini terk etti. Polis, kazadan 10 saat sonra kaçan sürücüyü Lefkoşa’da yakaladı.

Polisten alınan bilgiye göre; kaza dün sabah 04.00 sıralarında meydana geldi.

Yönetimindeki JB 029 plakalı araç ile süratli bir şekilde seyreden Richard Gerges, Cafe Rush Point isimli işletme önüne geldiği sırada dikkatsizliği sonucu, yolun solunda bir birine yakın mesafede park halinde olan CF 089 ve GL 600 plakalı araçlara çarptı. Kazanın etkisiyle GL 600 plaka araç yola savrulurken, CF 089 plaka araç da sürüklenerek hurma ağacına çaptı. Kazanın ardından JB 029 plakalı araç sürücüsü olay yerini terk etti. Polis, sürücüyü saat 14.00 sıralarında Lefkoşa’da tespit ederek, gözaltına aldı.

Kazada yaralanan olmazken, toplamda 75 bin TL maddi hasar meydana geldi.



