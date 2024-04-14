43 bin sürücü suç işledi

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta meydana gelen trafik kazalarında ürkütücü artışlar yaşanıyor. Elde edilen bilgilere göre; 1 Ocak-5 Nisan tarihleri kapsayan 90 günlük sürede 831 trafik kazası meydana geldi; 16 can kaybı yaşanırken, 242 kişi de yaralandı. Yaralıların önemli bir kısmının uzun süreli tedaviye ihtiyaç duyduğu öğrenildi.



Polisin kayıt altına aldığı kazalarda 46 milyon 276 bin liralık maddi hasar meydana gelirken, rutin denetimlerde suç işleyip, ceza alanların sayısında, geçmiş yıllara oranla çok ciddi artışların olduğu ortaya çıktı. Yılın ilk 3 ayında 43 bin 195 sürücü rapor edilirken, 23 bin 536’sına sürat suçundan ceza yazıldığı belirtildi. Trafik suçlarında süratten sonra seyir halinde cep telefonuyla konuşma suçunun, alkollü araç kullanmaktan daha yaygın olduğu görüldü.

Rapor edilen 43 bin sürücüden 4 bin 18’ni seyir halindeyken cep telefonuyla konuşurken, alkollü araç kullanma suçundan da bin 11 kişi kayda geçti.

Ocak’ta 2 can kaybı, 61 yaralı

Polis Basın Subaylığı’nın haftalık olarak yayımlandığı trafik raporlarına göre; 1-21 Ocak tarihleri arasında 188 kaza meydana geldi. Kazalarda 2 can kaybı olurken, 61 kişi yaralandı.

Kazalar sonucu 9 milyon 878 bin TL maddi hasar oluştu. Trafik kontrollerinde 10 bin 954 sürücü rapor edildi.

Sürücülerden 5 bin 277’si sürat, bin 334’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak, 307’si alkollü araç kullanma suçu işlerken, geriye kalan kısım diğer trafik suçlarını işledi.

1 -21 Ocak tarihleri arasında meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle;

Süratli araç kullanmak: 64

Dikkatsiz sürüş yapmak: 38

Kavşakta durmamak: 34

Yakın takip: 32

Diğer etkenler: 20

Şubat’ta 4 ölüm gerçekleşti

Şubat ayı verilerine bakıldığında ise 255 kaza meydana geldi. Polis raporlarına göre; 29 Ocak-26 Şubat tarihleri arasında meydana gelen kazalarda 4 kişi yaşamını yitirirken, 81 kişi yaralandı. Kazalar 13 milyon 970 bin TL tutarında maddi hasara yol açtı.

Trafik kontrollerinde ise 11 bin 271 sürücü rapor edildi. Rapor edilen sürücülerden 7 bin 674’ü sürat, 924’ü seyir halinde cep telefonu kullanmak,348’i alkollü araç kullanma suçlarını işledi. Rapor edilen diğer sürücülere ise kavşakta durmama, ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan ceza yazıldı.

29 Ocak-26 Şubat tarihleri arasında meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle;

Süratli araç kullanmak: 72

Dikkatsiz sürüş yapmak: 42

Kavşakta durmamak: 53

Yakın takip: 32

Diğer etkenler: 36

Kazaların ardı arkası kesilmedi

26 Şubat-31 Mart tarihleri arasında ise 338 trafik kazası gerçekleşti. Kazalar sonucu 5 can kaybı oldu, 100 kişi yaralandı.

Kazalar sonucu 22 milyon 164 bin TL maddi hasar oluştu.

Aynı dönemde suç işlediği tespit edilen 20 bin 970 sürücüye ceza yazıldı. Sürücülerden 10 bin 585’i sürat, 456’sı alkollü araç kullanma, bin 760’ı seyir halinde cep telefonuyla konuşma suçu işledi. Diğer sürücüler ise kavşakta durmama, ehliyetsiz araç kullanma gibi suçlardan rapor edildi.

26 Şubat-31 Mart tarihleri arasında meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle;

Süratli araç kullanmak: 117

Dikkatsiz sürüş yapmak: 66

Kavşakta durmamak: 56

Yakın takip: 46

Diğer etkenler: 53

Nisan’da 5 günde 5 kayıp

Polisin nisan ayına ilişkin toplam ceza yazılan sürücü sayısı, maddi hasar miktarı henüz yayınlanmazken, bu ay içerisinde 5 günde 5 can kaybı oldu. Girne’de 23 Mart2024 tarihinde meydana gelen kazada ağır yaralanan Büşra Yavuz 1 Nisan, 23 Ağustos 2023’te Gazimağusa Limanı’nda meydana gelen kazada ağır yaralan Nurettin Aksoy 1 Nisan, Dikmen-Lefkoşa anayolu üzerinde 6 Mart’ta gerçekleşen kazada ağır yaralanan Mahmut Öztürk 2 Nisan, Tatlısu-Geçitkale anayolunda 4 Nisan’da meydana gelen kazada ağır yaralanan Ercan İnik aynı gün ve 5 Nisan’da Lefkoşa Kuzey Çevre Yolunda meydana gelen trafik kazasında Mehmet Sait Baycengiz aynı gün yaşamını yitirdi.

10 sürücü tutuklandı

Bu arada polisin önceki gün ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde kontrol edilen bin 906 sürücüden 347’si çeşitli suçlardan ceza aldı. 10 sürücü tutuklanırken 37 araç ise trafikten men edildi. Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, denetimlere sürücülerin 231’i yasal hız sınırı üzerinde süratli, 22’si alkollü içki tesiri altında, 9’u seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 8’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 4’ü emniyet kemeri takmadan, 3’ü sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 93’ü de diğer trafik suçlarından rapor edildi.