Feribottan Denize düştü

KKTC’de askerliğini tamamlayan Kütahyalı 26 yaşındaki Servet Altın, dönüş yolunda bindiği feribottan denize düşerek kayboldu.

Kütahya’da yaşayan Altın, Coronavirüsü’nden dolayı 30 Mayıs'ta terhis oldu, Türkiye'ye dönebilmek için feribota bindi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, Servet Altın Kıbrıs açıklarında denize düştü ve kayboldu. Altın'ı arama çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 10:29