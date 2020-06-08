73 bin Euro aldılar

Limasol’da biri muhasebeci diğeri yardımcısı olan iki Rum kadın, belge sahteleyerek bir milyon 380 bin Euro’nun üzerindeki meblağ için transfer emri vermekten ve çalıştıkları şirketten 73 bin 900 Euro çalmaktan tutuklandı.

Alithia “1 Milyon Euro’nun Üzerinde Büyük Dolandırıcılık” başlığıyla aktardığı haberinde iki kadının Limasol polisi tarafından yakalandığını ve dün sabah çıkarıldıkları mahkemeden haklarında 8’er gün tutukluluk emri alındığını yazdı.

Aynı gazete 2019-2020 döneminde sahte kredi kartları ile 4 ATM’den toplam bin 390 Euro çalan 39 yaşındaki Bulgar uyruklu kişi, kimliğinin ATM kameralarından saptanması üzerine Larnaka polisi tarafından yakalandı, dün çıkarıldığı mahkemeden hakkında 6 gün tutukluluk emri alındı.