“Turizm herkesin ‘gailesi’ olmalı”

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, turizmin herkesin gailesi olması gerektiğini vurguladı.

Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ve Kıbrıs Türk Seyahat Acenteleri Birliği (KITSAB) Başkanı Orhan Tolun ile ayrı ayrı görüştü.

Salgın dolayısıyla içinde bulunulan süreçte yaşanan sıkıntıların konuşulduğu görüşmelerde, turizm sektörü için öneri ve şikayetler Ataoğlu’na aktarıldı.

DP’den yapılan açıklamaya göre, Ataoğlu, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Çağıner ile görüşmesinde Güney Kıbrıs’ta kapıların açılması ve Türkiye’de uçak seferlerinin başlaması sonrası hükümetin charter uçuşların yavaş yavaş önünün açılması gerektiğini, ve sağlıklı ve kademeli açılım sonrası ülkeye bu yıl sonuna doğru turistlerin gelebileceğini belirtti.



“Turizm için gerekli altyapı yok”

Turizmin canlanması için Turizm Bakanlığı döneminde Bafra bölgesinde başlattığı eğlence ve turizm merkezi çalışmalarını anımsatan Ataoğlu, ülkede gerekli altyapının hâlâ oluşmadığını, ülkenin cazibe merkezi olması için bu tür çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

“Elimizdeki ‘enstrümanlar’ yeterli değil” diyen Ataoğlu, dinamik sektör olabilmek için hazırlık yapılması ve alternatiflerin üzerine gidilmesi gerektiğini kaydetti.



“Pandemi sürecinde herkes turizmin ne olduğu anladı”

Turizmcinin önünün açılması gerektiğini vurgulayan Ataoğlu, halkın önceden otelci ve turizmciye farklı gözle baktığını, ama pandemi sürecinde turizmin ne kadar ciddi bir boyutta olduğunu algıladığını kaydederek üreticinin, esnafın ve diğer sektörlerin turist beklentisinde olduğunu vurguladı.

Ataoğlu, sınır kapılarının ve uçakların uçuşa kapalı olduğu bu süre içerisinde hükümetin otelleri açma kararını eleştirdi.

Pandemi süresinden sonra turizmin yaşadığı sıkıntıyı dile getiren Ataoğlu, “Hiçbir siyasi beklentim olmadan, önümüzdeki süreçte ne yapabilirim düşüncesine girdim ve tüm paydaşların da içinde bulunduğu bir çözüm önerisi üretmek için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım” dedi.

Dünya ülkelerinde henüz vakaların sıfırlanmadığını anımsatan Ataoğlu, kapıların açılmasından sonra alınacak tedbirleri merak ettiğini, herhangi bir vaka ile karşılaşıldığında ne gibi önlemler alınacağının bilinmesi gerektiğini ayrıca pandemi hastanesinin kesinlikte şart olduğunu vurguladı.

DP Genel Başkanı Ataoğlu iki görüşmede de sorun ve önerileri dinleyerek, parti içinde her sektör için çalışma yapan bir ekibin olduğunu, bu görüş ve sorunları o ekiplere aktaracağını, bu doğrultuda detaylı bir çalışma yaparak bunları hükümet ve kamuoyu ile paylaşacağı açıkladı.