Peşini bırakmayan eski kız arkadaşının belini kırdı

Suna ERDEN

Peşini bırakmadığı gerekçesi ile kavga ettiği eski kız arkadaşını darp edip, belini kıran 28 yaşındaki Bestami Diko şikâyet üzerine tutuklandı.

Küçük Erenköy sahilinde önceki gece meydana gelen olayda zanlının 45 yaşındaki eski kız arkadaşı Anna D.’ye sinirlenip, önce elleri ile darp ettiği, ardından taş atarak şiddet eylemini sürdürdüğü belirtildi.

Hakkında soruşturma başlatılan zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, savunmasında “Sürekli peşimde. Alkollüydüm ve sinirlenmiştim. Özür dilerim” dedi.

Soruşturmayı yapan polis, zanlının 6 Haziran 2020 tarihinde saat 23.00 sıralarında Talısu’ya bağlı Küçük Erenköy sahilinde tartıştığı eski kız arkadaşı Anna.D.’yi önce elleri ve ayakları ile vücudunun çeşitli yerlerine vurarak darp ettiğini söyledi. Polis, zanlının daha yerden aldığı taşları kız arkadaşına fırlattığını ifade etti. Polis, darp edilen kadının belinde kırıklar oluştuğunu ifade etti. Polis, kavganın ise Anna D.’nin sürekli zanlıyı telefon ile araması, gittiği yerlerde onu takip etmesi nedeni ile çıktığını söyledi. Polis, olay esnasında 67 promil alkollü olan zanlının ayrıca bağırıp, çağırıp çevreyi rahatsız ettiğini de ifade etti.

Zanlının olay yerinde yakalandığını kaydeden polis, Anna D.’nin ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’ne kaldırıldığını, tedavisinin sürdüğünü söyledi. Zanlı hakkındaki soruşturmanın devam ettiğini, alınacak ifadeler olduğunu belirten polis, 3 gün tutukluluk talep etti.

Mahkeme söz hakkı verilen zanlı ise “Sürekli peşimde. Alkollüydüm ve sinirlenmiştim. Özür dilerim” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme talep edilen 3 gün yerine zanlının 2 gün süre ile poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2020, 10:24