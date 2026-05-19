100 aktivist alıkonuldu

Gazze'deki ablukayı kırmayı ve insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu yeniden İsrail'in hedefi oldu. İsrail, 100 aktivisti alıkoydu

Küresel Sumud Filosu Kriz Masası, Akdeniz’deki teknelerin etrafında 2 adet savaş gemisi görüldüğünü, İsrail ordusunun taciz ettiği 23 tekneyle de irtibatın koptuğunu belirtti.

İsrail ordusunun, filonun Sadabad isimli gemisine askerlerin çıktığı ve müdahale edildiği ifade edildi. İsrail askerlerinin filoya müdahalesi de gemideki kameralarla görüntülendi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, filoya müdahaleyi doğrulayarak olayı savundu, “kötü niyetli planın engellendiğini” söyledi.

Filoda 54 geminin ve 426 aktivistin yer aldığı ifade edildi. 426 aktivistin 96'sının Türk olduğu belirtilirken toplamda 39 farklı ülkeden aktivistin filoyla beraber Gazze'ye doğru yola çıktığı ifade edildi.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen müdahaleyi kınadı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen ve yeni bir korsanlık eylemi teşkil eden müdahaleyi kınıyoruz. Söz konusu filoda yaklaşık 40 ülkenin vatandaşı bulunmaktadır. İsrail’in saldırıları ve sindirme politikaları, uluslararası toplumun adalet arayışını ve Filistin halkıyla dayanışmasını hiçbir şekilde engelleyemeyecektir." ifadeleri kullanıldı.

İsrail’in, müdahaleye derhal son vermesi ve alıkonulan filo katılımcılarını koşulsuz olarak serbest bırakması gerektiği vurgulanan açıklamada, filoda bulunan Türk vatandaşlarının güvenli şekilde Türkiye'ye dönmeleri konusunda gerekli girişimlerde bulunulduğu ve diğer ülkelerle işbirliği halinde sürecin yakından takip edildiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in hukuk tanımaz eylemlerine karşı uluslararası toplum, gecikmeksizin ortak ve kararlı tutum almaya davet edildi.