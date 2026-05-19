Fert başı milli gelir  18 bin 40 dolar

TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomi yönetiminin piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri aldığını ve almaya devam edeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgedeki çatışmalara rağmen Türk ekonomisinin yüzde 3,6 oranında büyüdüğüne dikkat çekerken, fert başına düşen milli gelirin 18 bin 40 dolara ulaştığını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOBB İkiz Kuleler'de TOBB Hizmet Şeref Belgesi ve Plaket Takdim Töreni'nde konuştu. Erdoğan savaş ve krizlerin yol açtığı zorluklara karşın ihracatın güçlü ivmesini koruduğunu belirtti. Bölgedeki çatışmalara rağmen geçtiğimiz yıl ekonominin yüzde 3,6 oranında büyüyerek milli gelirin 1,6 trilyon dolara, kişi başı milli geliri 18 bin 40 dolara ulaştığını kaydetti. Erdoğan şunları söyledi:"Hizmetler ticaretinde dünyanın en yüksek düzeyde fazla veren altıncı ülkesi konumuna geldik. Savunma ve havacılık ihracatımız geçen sene 10 miyar doları aştı..İ hracatta yakaladığımız ivmeyi istihdamı turizm ve istihdam rakamlarıyla perçinledik. 2025'te 64 milyon ziyaretçi ağırladık, 65,2 milyar dolar turizm geliri elde ettik. İşsizlik oranımızı yüzde 8,1'e indirdik, istihdam oranımızı ise yüzde 48,5'e yükselttik. Türk ekonomisinin potansiyelinin farkında olan yurtdışı yatırımcılar da son 23 yılda ülkemizde 89 bin şirket kurarak 290 milyar dolar tutarında yatırım yaptılar. Bölgesel ve küresel gelişmelerden kaynaklı geçici fiyat artışlarının hem vatandaş, hem reel sektör üzerindeki baskıyı biliyoruz. Ekonomi yönetimimiz piyasanın yaşadığı stresi asgari düzeye indirmek için her türlü tedbiri alıyor ve almaya devam edecek." Üretim ve ulaştırma maliyetlerindeki artışla izah edilemeyecek ölçüde fırsatçı bir fiyatlama alışkanlığıyla karşı karşıya olunduğunu belirten Erdoğan "Piyasadaki fırsatçılara dönük denetimlerimizi kararlı bir şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

