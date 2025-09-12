İhraç yolu göründü

Kendisini polise şikayet ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz Ağustos ayında A.S. ile yazışmalarını paylaşarak, özel hayatın gizliliği ihlal suçunu işleyen Niyeryalı T.G.K. yine rahat durmadı. Zanlı, bu kez A.S.’nin evinin kapısını kilidini kırdı, aracına 154 bin liralık zarar verdi. Tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlının 9 Eylül 2025 tarihinde saat 04.00 sıralarında aralarında husumet bulunan A.S.’nin Kermiya’daki ikametgâhına gittiğini belirtti. Polis, zanlının, daha önce kendisini polise şikâyet eden A.S.’nin kapıyı açmaması üzerine evinin kapı kilidini kasten ve kanunsuz olarak kırdığını, bunun sonucunda 9 bin TL’lik hasar meydana geldiğini açıkladı.

Olayın ardından zanlının aynı site içerisinde park halinde bulunan UU 001 plakalı Mercedes marka araca yöneldiğini belirten polis, aracın her iki tarafını muhtemelen sert bir cisimle çizdiğini, mavi keçeli kalemle aracın üzerine yazılar yazdığını ifade etti. Polis, zanlının aracın ön ve arka plakasını da çaldığını kaydetti. Polis, söz konusu araçta yapılan incelemede toplam 154 bin TL tutarında hasar meydana geldiğinin tespit edildiğini bildirdi.

Polis memuru; zanlının şikâyet üzerine tutuklandığını belirterek, geçmişte de aynı şahsa yönelik suçlar işlediğini hatırlattı. Polis, zanlının 20 Ağustos 2025 tarihinde yine A.S.’ye karşı “özel hayatın gizliliğini ihlal” ve “Elektronik Haberleşme Yasası’na aykırı hareket” suçlarından dolayı Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından teminata bağlandığını anımsattı.

Polis, soruşturmanın halen sürdüğünü vurgulayarak zanlının bir gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.

Ne olmuştu

Zanlı, T.G.K., A.S.’nin şikâyeti üzerine zanlı 13 Ağustos’ta “uygunsuz tavrı hareket” suçlamalarıyla tutuklanmış, kendisine dava okunduktan sonra serbest bırakılmıştı. Zanlı, serbest kaldıktan sonra bu kez A.S.’ye bir yıl önce WhatsApp üzerinden yaptığı mesajlaşmaları, Snapchat isimli sosyal medya uygulamasında birçok kez paylaşarak özel hayatın gizliliğini ihlal etmişti. .Zanlı, ayrıca A.S.’yi WhatsApp üzerinden birçok kez arayıp “Polisin arkasına sığınan korkak” şeklinde mesaj atarak Elektronik Haberleşme Yasasına aykırı hareket etmişti. Zanlı mahkemeye çıkarılmış, 20 Ağustos tarihinde teminata bağlanmıştı.

