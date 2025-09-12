‘Saldırı olmamalı’

Ömer KADİROĞLU

Cumhurbaşkanlığı seçimi yarışına katılacak adaylar bugün Yüksek Seçim Kurulu’na resmi başvuru yapacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Mehmet Hasgüler, Arif Salih Kırdağ ve Dr. Ahmet Boran’ın yapacağı başvurunun ardından seçim yarışı kızışacak. Adaylar seçmenlerin oyunu alabilmek için propaganda sürecine girecek. Vatandaşlar, 19 Ekim’de yapılacak seçime kadar yürütülecek propaganda sürecinin seviyeli geçmesini istiyor. Diyalog’a konuşan vatandaşlar, kime seçeceklerine karar vereceklerini ifade ederken, demokratik bir ortamda sürecin tamamlanmasını diledi. Vatandaşlardan bazıları sandığa gideceğini, bazıları ise oy kullanmayacağını ifade etti. Bazı vatandaşlar da daha önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde 11 olan aday sayının bu seçimde 5’e düştüğünü, bunun olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti.

Ne dediler…?

Mustafa Kortun

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için 5 adayın başvuru yapması bekleniyor. Ancak bir önceki seçimlerde 11 aday başvurmuştu. Aday sayısının azalması iyi oldu çünkü neticede bir kişi seçilecek. 11 aday toplum için biraz fantezidir. 5 adayla seçime gidilmesi idealdir. KKTC’de partilerin desteklemediği adayların seçimi kazanması pek mümkün değildir. Ersin Tatar ve Tufan Erhürman’dan başka birinin seçimi kazanacağını pek düşünmüyorum. Ersin Tatar’ın bir dönem daha seçilmesinde yarar görüyorum. Umarım seçim süreci seviyeli bir şekilde tamamlanr.”

Erol Ordalı

Aday sayısının düşmesinin nedeni halk seçimlerden usandı seçilenler de anladı ki halk belli başlı kişileri aday olarak görüyor o nedenle katılmıyorlar. Değişecek bir şey olmadığı için de hiç rahatımı bozup sandığa gidemem. Partilerin desteklemediği adayların bu ülkede seçim kazanması pek mümkün değildir. Benim arzum denenmemiş insanların seçilerek denenmesidir.”

Osman Ulucasoy

“Benim düşüncem aday daha önce aday olanlar ve bu sene aday olacak olanlar bir yerden baskı aldı ki seçime katılım çok olmadı. Bu ülkede zaten partilerin desteklemediği adayların seçim kazanması pek mümkün değildir. Türkiye ne derse o olacak bir ihtimal belki Ersin Tatar yeniden seçilir.”

Mustafa Alsancak

“Daha önce katılıp da kazanamayanlar yine kazanamayacağını bildikleri için bu seçim katılmadılar. Bu 5 aday içinde de kazanmayacağı kesin olan adaylar var ancak her yıl katılarak seçimleri oyuncak ettiler. Bence iki isim yarışacak ve ötekilerde parti desteği olmadığı için kazanmayacaklar. Benim arzu ettiğim Rum’un yaptıklarını dillendiren aday önde olacaktır. Dileğim seçime kadar seviyeli ve demokratik bir hava esmesidir.

Mustafa Yorgancı

“ Bu memleketin başına artık iş yapacak kişiler gelmelidir. Cebini dolduran gider ancak iş yapan yoktur. Bu ülkede partilerin desteklemediği adayların seçim kazanacağını pek düşünmüyorum.”

Derviş Paşa

“Bence fazla adaya gerek yok. Düzen bozuk sistem bozuk olduğu için fazla insan aday olmadı. Bu ülkede partilerin desteklemediği adayların seçim kazanması çok zordur. Ancak bir sürpriz olması lazım. Ben arzuladığım Cumhurbaşkanı adayımı buldum ve vicdanımın sesi ile hareket edeceğim. Temennim adayların seviyeli bir şekilde seçim yarışını tamamlamalarıdır.”

Emine Çelik

“Bu ülkede değişim şart. Bir ülkeyi hep aynı parti yönetmesin. Arada değişiklik yapalım ki güzel işler olsun. Bu ülkede partilerin desteklemediği adayların seçim kazanması pek mümkün değildir. Ben arzuladığım adayımı buldum. Değişim şart. Bazen arkasından koştuğun partinin arkasından ayrılman lazım ki bu ülkede bazı şeyler değişsin. Gündem de değişecek, hayat da değişecek Cumhurbaşkanı da değişecek artık her şey değişecek.”

Sunay Oylum

“Sürekli olarak Tufan Erhürman’ın adını duyuyorum. Ben hiç birinden yana değilim ikisine de başarılar dilerim. Kısmetse ben de vatandaşlık görevimi yerine getirmek üzere sandığa gidip oyumu kullanacağım.”

Muzaffer Aydıç

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ben Tufan Erhürman’ı destekleyeceğim. Başka isimlerin aday olmasına gerek yoktu. Ben seçim günü sandığa giderek oyumu kullanacağım. Sandığa gitmeyi boykot edenlere de çağrım gidip oylarını kullanmaları yönündedir.”

Mehmet Ali Özdemir

“Cumhurbaşkanlığı seçimi için çok fazla adayın olmasına aslında gerek yok. Halk zaten seçimlerden usandı o nedenle iki adayın yarışacağı bir seçim olmasını dilerim. Günün sonunda aday olan kişiler kendini göstermiş kişilerdir. Erhürman kendini liderlik anlamında vizyonuyla misyonuyla kanıtlamıştır. Bence iki aday yeterliydi. Ben de sandığa giderek oyumu kullanacağım. Sandığa geçen seçim gitmemiştim ancak bir şey değişmedi. Değişmekten kastım koyduğumuz tepkinin karşılığı olmuyor o nedenle herkesin sandığa gitmesini tavsiye ediyorum.”

Cafer Müdüroğluları

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri için netleşen isimler beni hiç tatmin etmiyor. Ben bu memleket için iyi şeyler yapan kimse o kazansın. Mustafa Akıncı gibi bir adamın aday olmasını isterdim. Bazı vatandaşlar seçimleri boykot ederek oy kullanmaya gitmiyor. Bence boykot bir işe yaramaz. Boykot ettiklerinde bir şey kazanmayacaklar o nedenle gidip oylarını kullansınlar.”

Yıldıray Gürcen

"Cumhurbaşkanlığı seçimi için şu ana kadar açıklanan isimler beni tatmin ediyor. Başka aday çıkmasına gerek yok KKTC için iki aday yeterlidir. Sandığa giderek oyumu kullanacağım. Sandığa gitmeyenlere de çağrım gidip oylarını kullanmaları yönündedir.”

Hüseyin Çobanoğluları

“Cumhurbaşkanlığı seçimleri için iki adaydan fazlası gereksizdir. Ben sandığa giderek vatandaşlık görevimi yerine getireceğim. Başka birilerinin aday olmasına gerek yoktur. Bazı vatandaşlar seçimleri boykot yapıyor ancak oylarını gidip kullanmaları daha yararlı olacaktır.”

Adem Demirci

“ Ben de sandığa gidip oyumu kullanacağım. Sandığa gitmeyenler için çağrım sandığa giderek oylarını kullanmalarıdır.”

Teyfik Öztümen

“ Ben de sandığa gitme konusunda net değilim çünkü siyasete güven duymuyorum. O güne kadar yine göreceğiz.”

Nedim Uçar

“ Siyasette artık gençlerin ününü açmaları gerekiyor. Yıllardır aynı siyasiler dönüp dönüp geliyorlar. Artık insanlar da seçime giderken çocuğumu işe alacak olana oy verme düşüncesinden çıkarak ülke için bir şeyler yapacak olana oy vermeliyiz. Ben de sandığa giderek oyumu kullanacağım. Sandığa gitmeyip boykot yapanlara da çağrım boykot çözüm değildir. Gidip oylarını seçim günlerinde kullanmaları gerekiyor.”

Şevki Alkan

“Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gezmekten başka toplum için hiç bir şey yapmadı o nedenle ben şahsen Tufan Erhürman’ı destekleyeceğim. Başka birilerinin aday olmasına da gerek yok. Hem daha bilgili hem de toplum için daha faydalı olacağı için sandığa giderek oyumu Tufan Erhürman’dan yana kullanacağım.”