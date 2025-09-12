‘Tek gerçekçi yol’

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs sorunu konusunda yıllardır sürdürülen görüşmelerin Kıbrıs Türk halkına hiçbir somut kazanım sağlamadığını belirterek, bu dönemin artık kapandığını vur-guladı. Öztürkler, adada yaşanan son gelişmelerin ardından tek gerçekçi çözümün iki devletli yapı ol-duğunu belirtti.

Cumhuriyet Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre; bir kabulünde konuşan Öztürkler, “Artık KKTC, uluslararası görünürlüğü, hak ettiği seviyeye ulaşmaya başlamıştır. Bu, Anavatan Türkiye ile izlediğimiz proaktif politikanın bir yansımasıdır.” dedi.

Türk Devletleri Teşkilatı bünyesinde KKTC’nin görünürlüğünün arttığını ifade eden Öztürkler, Cumhur-başkanı Ersin Tatar’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı görüşmeyi ve kendi Kazakis-tan temaslarında Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile bir araya gelmesini örnek göstererek, bu temasların artık uluslararası düzeyde kabul gördüğünü söyledi. Öztürkler, bu gelişmelerin KKTC’nin diplomatik statüsünün güçlendiğinin açık göstergesi olduğunu vurguladı.

Tek gerçekçi çözüm iki devletli yapı

Adada yaşanan son gelişmelerin ardından tek gerçekçi çözümün iki devletli yapı olduğunu belirten Öztürkler, “Bugün geldiğimiz noktada, hem Kıbrıs’ın hem de bölgenin huzura kavuşması için en ger-çekçi ve sürdürülebilir yol, iki ayrı egemen devlet modelidir.” ifadelerini kullandı.

Öztürkler, bölgesel ve küresel gelişmeleri değerlendirerek, İsrail’in Katar’a yönelik saldırısı ve beş ülkeyi hedef almasının bölgedeki güvenlik dengelerini sarstığını ifade etti.

Bu ortamda KKTC’nin güvenlik konusunda tek dost ve müttefikinin Türkiye olduğunu belirten Öztürk-ler, “Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, bizim en sağlam güvencemizdir.” dedi.

Öztürkler, Avrupa Birliği’nin ve uluslararası toplumun geçmişte verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak, Annan Planı döneminde Kıbrıs Türk halkına yapılan vaatleri sıraladı, dünyaya açılma, ekonomik refah, izolasyonların kaldırılması gibi verilen sözlerin hiçbirinin gerçekleşmediğini söyledi.

Öztürkler, Ersin Tatar’ın vizyonuna ve Türkiye’nin garantörlüğüne olan bağlılıkla, KKTC’nin egemenliği-ni koruma yolunda kararlılıkla ilerlediklerini vurguladı.

