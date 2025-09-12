Kuzey Kıbrıs’ta seçmen sayısının 217 bin olduğu açıklanırken, isim listesinde 105 yaşın üzerinde 250 kişinin yer aldığı ortaya çıktı.

Seçmen listesini inceleyen Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, bir kişinin 125 yaşında olduğunu, ancak sağ olup olmadığının bilinmediğini belirtti.

Dünyanın en yaşlı insanının 116 yaşında olduğu gerçeğinden hareketle, 2025 Cumhurbaşkanlığı seçmen listesinde yer alan 125 yaşındaki kişinin hayatta olması halinde bunun KKTC açısından bir tanıtım aracı olabileceğini ifade eden siyasi çevreler, hatta Guinnes Rekorlar Kitabında yer alabileceğini kaydetti.

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kuzey Kıbrıs’taki seçmen listelerindeki verilerin güncelliğini sorguladı. Özersay, listelerde 110 yaş ve üzeri yaklaşık 140 seçmen bulunduğunu, hatta 125 yaşında bir seçmenin yer aldığını belirtti. Özersay, 105 yaş ve üzeri yaklaşık 250 seçmen daha bulunduğunu kaydederek, “Bu vatandaşlarımızın hayatta olanlarına Allah uzun ömür versin. Ancak önemli bir bölümü muhtemelen hayatta değil, yine de seçmen listelerinde görünüyor” ifadelerini kullandı. Genel başkan, devletin farklı kurumlarında tutulan verilerin birbirine entegre olmadığını ve e-devlet sisteminin devreye girmesinin önemli bir adım olduğunu ancak mevcut verilerin güncelliği açısından yeterli olmadığını vurguladı. Özersay, seçimlerin sağlıklı yürütülebilmesi için yapılması gereken çok sayıda çalışma olduğunu ifade etti.



Güncelleme Tarihi: 12 Eylül 2025, 11:08