105 şehirde miting düzenledi

Almanya ekonomisi küçülmeye devam ederken, yaklaşık 140 iş dünyası derneği ve 200 şirket ülkenin birçok kentinde düzenlediği mitinglerle ekonomik politikada değişiklik çağrısında bulundu.

Berlin, Münih, Hamburg ve Stuttgart gibi 105 şehirde “Ekonomik Uyarı Günü" teması altında düzenlenen mitinglerde gelecek federal hükümetten ekonomik politikada bir yön değişikliği talep edilerek, ülkede “yüksek vergiler, bürokrasiyi ve yatırım eksikliği” eleştirildi.

Berlin'deki Brandenburg Kapısı'nda düzenlenen mitingde organizatörler, 23 Şubat'taki seçimin "kader seçimi" olduğunu belirterek, “Durum ciddi. Bu bir uyarı. Politikacılar artık kararlı bir şekilde hareket etmeli ve ülkemizin istikrarını sağlamak için gerekli önlemleri almalı.” mesajını verdi.

Berlin’deki mitingde “Çocuklarımız ve ülkemiz için şimdi ekonomide dönüşüm zamanı”, “Ekonomik kriz? Ekonomik dönüşüm”, "Kurtarılacak her şey yok olmadan ekonomiyi kurtarın” gibi pankartlar taşındı.

Almanya Aile Girişimcileri Derneği Başkanı Marie Christine Ostermann, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bu ekonomik uyarı günü, girişimcilerden politikacılara ve seçmenlere SOS çağrısıdır. Alman ekonomisi kötü, gerçekten kötü gidiyor.” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın uzun yıllardır uluslararası sıralamalarda yavaş yavaş gerilediğini belirten Ostermann, ülkenin son üç yılda daha da gerilediğini vurguladı.

Sosyal güvenlik katkılarının yüzde 40'lık üst sınırına geri dönmesi, uluslararası rekabetçi enerji fiyatları, işverenlere ve çalışanlara çok daha fazla esneklik sağlayan bir iş hukuku, daha fazla altyapı harcaması, serbest ticaretin güçlendirilmesi ve daha fazla serbest ticaret anlaşması imzalanması da Alman iş dünyası derneklerinin talepleri arasında yer aldı.

Zayıf ekonomiye atıfta bulunan dernekler, 23 Şubat'taki federal seçimden önce Almanya'nın rekabet gücünün seçim kampanyasının odak noktası olmasını talep etti.

Bu arada, Berlin'deki mitingde bazı kişilerin, iş dünyası derneklerini, "yoksul insanları hiçe sayarak yalnızca kendi çıkarlarını takip etmekle" suçlayan pankartlar taşıması da dikkati çekti.

