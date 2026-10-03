İsyan ateşi büyüyor

Fransa'da eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle geçen haftadan bu yana düzenlenen lise eylemlerinde bin 793 kişi gözaltına alındı. Eylemler Belçika'ya da sıçradı.

Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, konuk olduğu France 2 kanalında lise eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylemler kapsamında 65 eğitim personeli ve 170 öğrencinin yaralandığını ifade eden Geffray, "Lise hareketi, aşırı şiddet yanlısı bir hareket tarafından esir alındı." ifadesini kullandı. Geffray, bu durumun kamu hizmetlerini yok etmeye yönelik bir girişimi olduğunu savunarak sükunet çağrısında bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, valiler bugün kapalı olacak liselerin önünde eylem yasağı kararları aldı.

Adalet Bakanlığı söz konusu eylemler kapsamında 28 Eylül'den bu yana bin 793 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Ayrıca, bir günde 305 polis ve jandarma yaralandı.

Belçika'da gençler toplandı

Belçika'nın Liege kentinde öğrenci eylemleri sürerken , Resmi haber ajansı Belga'ya göre, "Athenee Royal Liege Atlas" adlı ortaöğretim kurumunun önünde dün sabah yaklaşık 400 genç toplandı. Açık kalmaya devam eden okulun çevresinde maytaplar atılırken trafik aksadı.

Ortaöğretim kurumlarından "Saint-Luc" ve "Liege 1" okullarından öğrencilerin de yer aldığı grup ise barışçıl eylem düzenlemek istediklerini bildirdi.