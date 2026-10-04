Uyarıda bulundu

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, aşırı grupların yaydığı dezenformasyon dalgası nedeniyle ülkenin Weimar Cumhuriyeti dönemindeki gibi bölünme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, demokrasi karşıtı aşırıcı grupların yaydığı dezenformasyon dalgası nedeniyle ülkenin İkinci Dünya Savaşı öncesindeki Weimar Cumhuriyeti dönemine benzer bölünmeler yaşama riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısını yaptı.

Reuters ajansının aktardığına göre Steinmeier, 1990 yılındaki Almanya'nın yeniden birleşmesinin yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada, seçmenlerin üçte birine varan kısmının temel haklara sırt çevirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı doğrudan bir parti adı vermedi ancak özgürlük ile demokrasiyi tehdit ettiğini ve ülkenin birliğini tehlikeye attığını belirttiği "aşırı güçlerin katlanılamaz siyasi demagojisini" kınadı.

Doğu eyaletlerindeki seçimler iktidarı sarstı

Geçen ay doğu eyaletlerinde düzenlenen seçimlerde, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi en yüksek oy oranına ulaşmıştı.

Başkent Berlin'deki üçüncü seçimi ise sol parti Sol Parti (Die Linke) kazandı .

Saksonya-Anhalt ve Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerindeki yarışta Başbakan Friedrich Merz liderliğindeki muhafazakar Hristiyan Demokratlar tarihinin en ağır yenilgisini aldı.

Geçen yıl durgunluk yaşayan ekonomiyi canlandırma vaadiyle göreve gelen iktidar koalisyonu, bu sonuçlarla sarsıntı yaşadı.

Merz hükümeti altında seçmenlerin düşen yaşam standartları ve ekonomik gerilemeye yönelik kaygıları derinleşirken AfD de bir yılı aşkın süredir kamuoyu yoklamalarında birinci sırada yer almayı sürdürüyor.

Kendisine yönelik aşırı sağ etiketini reddeden AfD ise bu nitelemenin ana akım partilerce partiyi itibarsızlaştırmak ve milyonlarca Almanın benimsediği fikirleri tartışmalı kılmak amacıyla kullanıldığını öne sürüyor.

