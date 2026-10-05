Salgın riski var

Rusya'da veba araştırma enstitüsünde çalışan kadının ölümü, laboratuvar kazası ve salgın iddialarını gündeme getirdi. Olası salgın nedeniyle 5 hastanenin kapatıldığı belirtildi.

Rusya’nın İrkutsk bölgesinde bir laboratuvar çalışanının hayatını kaybetmesi, veba şüphesiyle alınan önlemler endişeye yol açtı.

Rus devlet haber ajansı TASS'a göre, olay veba araştırma enstitüsünde meydana geldi.

Hayatını kaybeden kişinin, İrkutsk Veba Araştırma Enstitüsü çalışanı Darya Şhipilova olduğu belirtildi. 28 yaşındaki laborant, Şelehov’daki hastanede 2 Ekim gecesi yaşamını yitirdi. Ölümün vebadan kaynaklandığına iddia edilirken, Rusya’nın halk sağlığı kurumu Rospotrebnadzor Şhipilova'ya kaynağı bilinmeyen bir zatürre teşhisi konulduğunu belirtti.

Rospotrebnadzor bölgedeki epidemiyolojik durumun istikrarlı olduğunu duyurdu.

Deney tüpünün kırıldığı iddiası

Yerel medyada yer alan haberlere göre, Şhipilova’nın laboratuvarda çalışırken ölümcül veba etkeni içeren (Yersinia pestis) bir deney tüpünü kazayla kırdığı öne sürüldü. Kazadan iki gün sonra Şhipilova'nın durumu kötüleşti ve acilen hastaneye kaldırıldı ve şüpheler üzerine Covid-19 merkezine yatırıldı. Genç kadın daha sonra hayatını kaybetti.

Enstitüde biyogüvenlik kurallarını inceleyen komisyonun ise, patojen mikroorganizmalarla çalışılırken herhangi bir kaza meydana geldiğine ilişkin bulguya ulaşılmadığını açıkladı. Kurum, bu sonucun ayrıca görevlendirilen uzman komisyon tarafından da onaylandığını bildirdi.