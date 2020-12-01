Ömer KADİROĞLU

Hükümet krizini sonlandırmak amacıyla dün akşam karar vermesi beklenen Halkın Partisi (HP) saatlerce görüştü ancak toplantıdan kesin bir sonuç çıkmadı. HP Genel Başkan Vekili Yenal Senin görüşmelerin süreceğini belirtti.

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel (CTP) Başkanı Tufan Erhürman, geçtiğimiz hafta ‘evet ya da hayır’ cevabı beklediğini söylemişti. Ancak anahtar konumunda olan HP’den ne hayır ne de evet cevabı çıktı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; HP’nin dün akşamki toplantısı oldukça tartışmalı geçti. Bazı üyeler bu krizde hükümete girmenin büyük sıkıntı yaratacağını, partinin yara alacağını ifade ederken, bazıları ise ülkedeki hükümet boşluğunun doldurulması gerektiğini savundu.

Nihai karar verilecek

Hükümet kurma çalışmaları sürerken, kilit parti konumunda olan HP dün akşam saat 18.30 sıralarında toplandı.

Toplantıda hükümeti kurmakla görevlendirilen CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman’ın gündeme getirdiği hükümet modeli ele alındı.

Saatlerce süren toplantıdan kesin bir sonuç çıkmazken, parti genel başkan vekili Senin, saat 22.30 sıralarında yaptığı kısa açıklamada görüşmelerin bugün süreceğini ifade etti.

Yenal Senin, “Parti Meclisi değerlendirmelerini yaptı. Şahsıma ve heyetime mevcut seçim hükümeti modelinde görüşmeleri sürdürme yönünde yetki verilmiştir. Görüşmelerin hangi çerçevede ve şartlarda olacağına yönelik konuşmalarımız oldu. Verilen aranın ardından toplantımız devam edecek” dedi.

Senin, “Bu süreci daha fazla da uzatmadan, erken zamanda diğer parti başkanlarıyla görüşüp nihai kararı, yani somut bir şekilde ortaya çıkan taslağı Parti Meclisi’ne sunup bir karar vereceğiz” şeklinde konuştu.

Bugün görüşmelere hızlı bir şekilde başlayacaklarını ifade eden Senin, “Olumlu ya da olumsuz bir karar noktasına geleceğiz” dedi.

“Şunu unutmamız lazım ki tecrübe ettiğimiz bir 4’lü ve bir 2’li model oldu” diyen Senin, sözlerini “Bugün mevcut Cuma günkü yemekten sonra tarafımıza iletilen modelle ilgili bir tartışma oldu. Konuşulan bir seçim hükümetidir. Bu tecrübelerle ilgili mutlaka ortaya hassasiyetlerimizi koyacağız. Tufan beyin tarafımıza ilettiği 7 maddelik bir ilkeler prensibi vardır. Bunlara bazı katkılarımız bizim de olacaktır. Hükümetin modeli de önemli bir noktadadır. Oturup bunları konuşup değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.