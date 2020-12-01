Kuzeyde 5, güneyde 182 yeni vaka

Güncel Coronavirüs verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 5, Güney Kıbrıs’ta 182 yeni vaka tespit edildi; Rum kesiminde bir can kaybı daha oldu. Türkiye’de de yine son 24 saatte 31 bin 219 yeni vaka belirlenirken, 188 kişi hayatını kaybetti.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının bin 593 olduğunu, 5 Covid-19 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Pilli, pozitif vakalardan 4 kişinin hava ile ülkeye geldiğini, 1 kişinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süreçte gözetim altında bulunduğunu belirtti.

Pilli’nin açıklamasına göre Covid-19 genel durumu şöyle;

“Yapılan test sayısı 1593, saptanan pozitif vaka sayısı 5, ülke dışından gelen vakalar 4, karantinada pozitifleşen temaslı vakalar 1, yapılan toplam test sayısı 265.005, toplam vaka sayısı 1108, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 1023, tedavisi devam eden vaka sayısı 80, pandemi merkezindeki hasta sayısı 15, pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı 65, toplam kaybedilen hasta sayısı 5.”

Güneyde bir can kaybı daha

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte yapılan toplam 7 bin 551 test neticesinde 182 Covid-19 vakası belirlenirken, 72 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

Covid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49’a, vaka sayısı ise 10 bin 565’e yükseldi.

Vakalarda rekor sayı

Türkiye'de son 24 saatte 176 bin 656 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, 188 kişi hayatını kaybetti.

Güncel verilere göre; son 24 saatte 176 bin 656 Covid-19 testi yapıldı, 31 bin 219 kişinin testi pozitif çıktı, yeni hasta sayısı 6 bin 514 olarak tespit edildi.

Son 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Covid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292'ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, can kaybı 13 bin 746, ağır hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.