Öğrenciler kaynaştı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) tarafından düzenlenen 29. Oryantasyon Günleri, yeni öğrencilerin kampüs yaşamını ve Gazimağusa’yı tanımasına yönelik etkinliklerle tamamlandı. Programın kapanışı ise Hoş Geldin Gecesi ile yapıldı.

DAÜ’nün 29. Oryantasyon Günleri kapsamında üniversiteye yeni başlayan öğrenciler, kampüsü ve Gazimağusa’yı tanıma fırsatı bulurken, üniversite tarafından kendilerine sunulan destek hizmetleri hakkında da bilgi edindi.

Oryantasyon programının kapanış etkinliği olarak 25 Eylül 2026 Cuma günü DAÜ Deniz Tesisleri’nde Hoş Geldin Gecesi düzenlendi.

Yeni öğrencilerle eğitimlerine devam eden öğrencileri bir araya getiren gecede, öğrenciler DAÜ bünyesindeki öğrenci kulüpleri ve uluslararası öğrenci topluluklarıyla buluştu. Etkinlik sayesinde yeni öğrenciler, üniversitenin sosyal ve kültürel yaşamına katılabilecekleri faaliyet ve olanakları yakından tanıma fırsatı elde etti.

Etkinlik kapsamında Niyal Öztürk Band ve DJ DODO sahne alarak öğrencilere müzik dolu bir gece yaşattı.

Oryantasyon Günleri, yeni öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarının yanı sıra DAÜ’nün sosyal, kültürel ve öğrenci odaklı yaşamını tanımalarına yönelik etkinliklerle sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2026, 10:09