Hür-İş’ten 55 yaş  emeklilik çağrısı

Hür-İş Federasyonu, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı çalışanların 25 fiili hizmet yılı yatırım yapmaları halinde 55 yaşına geldiklerinde Sosyal Sigortalar emeklisi olabilmelerine yönelik düzenleme yapılması çağrısında bulundu.

Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne kayıtlı yaklaşık 170 bin aktif sigortalı bulunduğunu, yaklaşık 49 bin kişinin ise sigorta emeklisi olduğunu belirtti.

Aktif-pasif oranının yaklaşık 3,5 seviyesinde olduğunu ifade eden Yeltekin, 3,5 çalışanın bir emeklinin ödemelerini karşıladığı bu oranın sosyal devlet açısından iyi bir noktaya işaret ettiğini kaydetti.

Geçmiş dönemlerde 55 yaşında ve 25 fiili hizmet yılı bulunan kamu görevlilerinin emeklilik hakkı elde ettiğini anımsatan Yeltekin, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yatırımı bulunan çalışanların ise emeklilik hakkına 59-60 yaşlarında ulaştığını belirtti.

Yeltekin, bu durumun Anayasa’nın eşitlik ilkesine aykırı olduğunu savunarak, özellikle 2008 yılından itibaren göreve gelen hükümetlerin konuyu göz ardı ettiğini ileri sürdü.

Yeltekin, Sosyal Sigortalar Dairesi’ne yatırımı bulunan çalışanların, 1975 doğumlulardan başlamak üzere, 25 fiili hizmet yılı yatırım yapmaları halinde 55 yaşına geldiklerinde Sosyal Sigortalar emeklisi olabilmelerine yönelik düzenleme yapılmasını istedi.

