‘İstikrarlı felaket’

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs’tan elektrik alınmasına rağmen kesintilerin devam etmesini eleştirdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla ülkedeki elektrik sorununa değinen Erhürman, hükümetin sorunları çözmek yerine sürekli olarak kriz yarattığını söyledi.

“Elektrikte istikrarlı felaket yaşanıyor” diyen Erhürman, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (Kıb-Tek) bağlı olduğu Başbakanlık’ın, elektrik kesintileri konusunda halkı bilgilendirmediğini ve bu durumun sürekli hale geldiğini belirtti.

Erhürman, El-Sen Başkanı Ahmet Tuğcu’nun verdiği son verilere atıfta bulunarak, Teknecik ve Aksa’nın kapasitelerinin yarısıyla çalıştığını, güneyden elektrik satın alınmasına rağmen kesintilerin yaşandığını vurguladı.

Erhürman, hükümetin elektrik kesintileriyle ilgili hiçbir açıklama yapmadığını, yakıt siparişlerini geciktirdiğini, makinelerin zarar görmesine neden olduğunu ve Kıb-Tek’i sürekli olarak zarara uğrattığını ifade etti.

CTP lideri Erhürman, hükümetin bu zararları halka fatura ederek tahsil ettiğini ve uzmanların önerdiği bakım-onarım planlarını uygulamayarak ülkenin daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalma riski taşıdığını belirtti.

Erhürman, ayrıca 2022’de yapılan basın toplantısında 2023’te elektrik sorununa köklü çözüm getirileceğine dair açıklamaları hatırlatarak, 2024 yılına gelinmesine rağmen sorunların devam ettiğini ve hükümetin bu sorunları çözmek yerine sürekli olarak kriz yarattığını söyledi.

