Müjdeyi verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz, Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." dedi. Fuat Oktay, Geçitköy’e su taşıyan borulardaki arızanın tamir işlemlerinde sona gelindiğini söyledi.
Oktay, video konferansla katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu toplantısında Türkiye ve Kıbrıs'ın salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.
KKTC ekonomisiyle ilgili verileri aktaran Oktay, KKTC Hükümeti tarafından özel sektöre destek amaçlı oluşturulan Kredi Garanti Fonu ve İşletmelere Destek Kredisinin de olumlu etkileri olduğunu düşündüğünü söyledi.
Türkiye'nin normalleşme döneminde de Kıbrıs'ın yanında olduğunu anımsatan Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile toplam 2,3 milyar lira destek içeren 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını
26 Mayıs'ta imzaladıklarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:
"2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki unsura özellikle çok dikkat ettik. Birincisi; iki ülke arasındaki ticari faaliyetin devamlılığı, ikincisi; Kıbrıs Türk halkının salgınla mücadeleye yönelik tıbbi malzeme ihtiyacının eksiksiz karşılanması. Anlaşmayı, temel projelerde sürdürülebilirliği sağlamanın yanı sıra salgının ekonomide açacağı hasarları kapatmaya yönelik öngörülerde bulunarak hazırlamaya çalıştık."
500 yataklı hastane yapılacak
Oktay, salgınla mücadelede Kıbrıs'a yapılan yardımlara değinerek şunları söyledi:
9 bin 720 hektar alan sulanacak
Kıbrıs Su Temin Projesi'nde meydana gelen arızanın tamir işlemlerinde sona gelindiğini aktaran Oktay, Kıbrıs'ın bugüne kadar susuz bırakılmadığının altını çizerek, yarın çalışmaları yerinde inceledikten sonra deniz geçişi isale hattı üzerinden KKTC'ye suyun veriliş tarihini açıklayacaklarını söyledi.
Oktay, ayrıca tarım alanında, KKTC Güzelyurt Ovası Sulaması projesi tamamlandığında, 7 bin 154 hektar alanın, Orta Mesarya Ovası Sulaması projesi tamamlandığında ise 9 bin 720 hektar alanın sulanmasının planlandığını söyledi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:
"Ayrıca KKTC'de uluslararası akreditasyona sahip sertifika verecek bir gıda laboratuvarı projesi de ARMA modeli kapsamında desteklenecektir. 80 milyon lira tutarında bir yatırım bedeli olan bu projenin tamamlanmasıyla KKTC'deki gıda üretim, ihracat, ithalat ve hizmet sağlayıcıları buradan faydalanacak ve aynı zamanda halkın gıda güvenliği de sağlanmış olacaktır. KKTC'deki 18 sanayi bölgesinin altyapı sorunlarının çözümü için projelendirmeler de yine ARMA kapsamında yapılmıştır."
Turizm destek akışını başlattık
Kıbrıs'ta turizmin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Oktay, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, her bir turizm işletmesinin tabana yaygın katkı alabileceği bir şekilde 20 milyon liralık turizm destek akışını başlattıklarını hatırlatarak, "Turizm sektörünün yönlendirilmesi kısa vadeli ve tek taraflı tasarruflara değil, uzun vadeli ve istikrarlı politikalara dayandırılmak durumundadır. Bu doğrultuda sizlerden beklentimiz, turizmin aslında bir vizyon işi olduğunun bilinciyle hareket ederek kısa vadeli hedefler belirlemekten ziyade KKTC'nin çıkarlarını ön planda tutan uzun vadeli projeler üretmenizdir." ifadelerini kullandı.
KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasının en temel yolunun hizmet sektörüne dayalı bir ekonomiyle yetinmeden üretim ekonomisini kurmaktan geçtiği değerlendirmesinde bulunan Oktay, bunun için yatırımcıların hükümeti teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.