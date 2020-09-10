Müjdeyi verdi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin KKTC'ye bakışı hiçbir zaman kazanç hevesinin ürünü olmamıştır. Biz, Kıbrıs Türkü'nün ürettiği, ilerlediği ve refah seviyesinin arttığı bir ada arzusundayız." dedi. Fuat Oktay, Geçitköy’e su taşıyan borulardaki arızanın tamir işlemlerinde sona gelindiğini söyledi.

Oktay, video konferansla katıldığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomik Örgütler Platformu toplantısında Türkiye ve Kıbrıs'ın salgınla mücadelede dünyanın en başarılı ülkeleri arasında yer aldığını belirtti.

KKTC ekonomisiyle ilgili verileri aktaran Oktay, KKTC Hükümeti tarafından özel sektöre destek amaçlı oluşturulan Kredi Garanti Fonu ve İşletmelere Destek Kredisinin de olumlu etkileri olduğunu düşündüğünü söyledi.

Türkiye'nin normalleşme döneminde de Kıbrıs'ın yanında olduğunu anımsatan Oktay, KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile toplam 2,3 milyar lira destek içeren 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmasını

26 Mayıs'ta imzaladıklarını hatırlatarak, şu bilgileri verdi:

"2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması çerçevesinde iki unsura özellikle çok dikkat ettik. Birincisi; iki ülke arasındaki ticari faaliyetin devamlılığı, ikincisi; Kıbrıs Türk halkının salgınla mücadeleye yönelik tıbbi malzeme ihtiyacının eksiksiz karşılanması. Anlaşmayı, temel projelerde sürdürülebilirliği sağlamanın yanı sıra salgının ekonomide açacağı hasarları kapatmaya yönelik öngörülerde bulunarak hazırlamaya çalıştık."

500 yataklı hastane yapılacak

Oktay, salgınla mücadelede Kıbrıs'a yapılan yardımlara değinerek şunları söyledi:



"KKTC'ye 25,3 milyon liralık sağlık malzemesi ve gıda yardımı ulaştırdık. Salgınla mücadelede anlaşma kapsamında sağladığımız desteklerin yanı sıra Sağlık Bakanlığımız ve Kızılay aracılığıyla hayat kurtaran yardımlar yapıldı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin sağlık altyapısını güçlendirmeye verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak, Lefkoşa’da 100 Yataklı Acil Durum Hastanesi projesini başlattık. Acil durum hastanesi inşaatının en kısa sürede tamamlanarak KKTC'ye şifa dağıtmasının en yakın takipçisiyiz. İnşallah hızla bu projeyi tamamlamış olacağız. Diğer taraftan Lefkoşa 500 Yataklı Hastane projesinin ön hazırlıkları Sağlık Bakanlığımız ile KKTC Sağlık Bakanlığının koordineli bir şekilde yürüttüğü çalışmalar neticesinde tamamlanmıştır. Bu proje ile KKTC'nin ihtiyaçlarına göre en ileri teknoloji ile donatılmış 500 yataklı bir devlet hastanesi inşa edilerek Lefkoşa'da Kıbrıs Türkü’nün hizmetine açılmasını planlıyoruz."

9 bin 720 hektar alan sulanacak

Kıbrıs Su Temin Projesi'nde meydana gelen arızanın tamir işlemlerinde sona gelindiğini aktaran Oktay, Kıbrıs'ın bugüne kadar susuz bırakılmadığının altını çizerek, yarın çalışmaları yerinde inceledikten sonra deniz geçişi isale hattı üzerinden KKTC'ye suyun veriliş tarihini açıklayacaklarını söyledi.

Oktay, ayrıca tarım alanında, KKTC Güzelyurt Ovası Sulaması projesi tamamlandığında, 7 bin 154 hektar alanın, Orta Mesarya Ovası Sulaması projesi tamamlandığında ise 9 bin 720 hektar alanın sulanmasının planlandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, şöyle devam etti:

"Ayrıca KKTC'de uluslararası akreditasyona sahip sertifika verecek bir gıda laboratuvarı projesi de ARMA modeli kapsamında desteklenecektir. 80 milyon lira tutarında bir yatırım bedeli olan bu projenin tamamlanmasıyla KKTC'deki gıda üretim, ihracat, ithalat ve hizmet sağlayıcıları buradan faydalanacak ve aynı zamanda halkın gıda güvenliği de sağlanmış olacaktır. KKTC'deki 18 sanayi bölgesinin altyapı sorunlarının çözümü için projelendirmeler de yine ARMA kapsamında yapılmıştır."

Turizm destek akışını başlattık

Kıbrıs'ta turizmin güçlendirilmesinin öncelikleri arasında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Oktay, 2020 İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması kapsamında, her bir turizm işletmesinin tabana yaygın katkı alabileceği bir şekilde 20 milyon liralık turizm destek akışını başlattıklarını hatırlatarak, "Turizm sektörünün yönlendirilmesi kısa vadeli ve tek taraflı tasarruflara değil, uzun vadeli ve istikrarlı politikalara dayandırılmak durumundadır. Bu doğrultuda sizlerden beklentimiz, turizmin aslında bir vizyon işi olduğunun bilinciyle hareket ederek kısa vadeli hedefler belirlemekten ziyade KKTC'nin çıkarlarını ön planda tutan uzun vadeli projeler üretmenizdir." ifadelerini kullandı.

KKTC ekonomisinin kendi ayakları üzerinde durmasının en temel yolunun hizmet sektörüne dayalı bir ekonomiyle yetinmeden üretim ekonomisini kurmaktan geçtiği değerlendirmesinde bulunan Oktay, bunun için yatırımcıların hükümeti teşvik etmesi gerektiğini dile getirdi.