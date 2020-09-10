‘Beşli konferans yapılacak’

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Maraşlı Rum göçmenlerle görüşen Spehar, Kıbrıs müzakereleri konusunda umut verdi

‘Beşli konferans yapılacak’
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 Sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu, kapalı bölge Maraş’ın açılmasına ilişkin gelişmeler konusunda BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la görüştü.

    Fileleftheros gazetesi, sözde Maraş Belediye Başkanı Simos Yoannu’nun dün BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’la biraraya geldiğini ve Türk tarafının kapalı bölge Maraş’ın açılması yönündeki girişimlerini aktardığını yazdı.
   Habere göre Yoannu gazeteye yaptığı açıklamada, Spehar’ın görüşmede, “Kıbrıs sorunu için müzakerelerin başlamasını ve beşli konferansın yapılmasını beklemekte olduğunu söylediğini” iddia etti.

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   Spehar’ın, “BM’nin Maraş konusundaki görüşünün değişmediği” mesajını da verdiğini öne süren Simos, kendisinin ise Spehar’a, “Maraş konusunun kendileri için, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve müzakerelerin yeniden başlamasından bağımsız olarak büyük önem arz ettiğini ve Maraş’ın açılmasının müzakerelerin sonu anlamına geleceğini ilettiğini” söyledi.
   Simos ayrıca, Spehar’ın görüşmede kendisine, “BM olarak kapalı bölge Maraş’a kendilerinin de giremediklerini, bu yüzden de Türk tarafının kapalı bölge içerisinde ne yaptığı konusunda bilgi sahibi olmadıklarını” söylediğini de öne sürdü.
   Gazete sözde Maraş belediyesinin Rum Dışişleri Bakanlığıyla koordineli şekilde girişimlerini sürdürdüğünü, geçtiğimiz günlerde BM Güvenlik Konseyi’nin beş daimi üyesi ülkeye konu hakkında mektuplar gönderdiğini de hatırlattı. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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YORUMLAR
Edward George
Edward George - 2 saat Önce

Bu kadar sureden beri Marasin nicin acilmadigini da anlayamiyorum. Iyi niyet? Kime hangi nedenle?

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