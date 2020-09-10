Benzeri yok

Sağlık Bakanlığı, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı yeni kararları bir gün içinde 3 farklı açıklamayla duyurdu. Özellikle Ercan’a yönelik uçuşlar konusunda benzeri görülmemiş bir şaşırtmaca yaşandı. Sabah saatlerinde yapılan açıklamada uçak sayısının bire düşürüldüğü belirtildi. Daha sonra tüm seferlerin durdurulduğu açıklandı. Üçüncüsünde ise günde 2 sefer yapılacağı belirtildi.

Bakanlık çelişkili açıklamalar yaparken, dün sabah hava ve deniz yoluyla adaya gelen yüzlerce yolcu ise ‘hangi karantina merkezine’ götürülecekleri bilinmediği için saatlerce yol ortasında beklemek zorunda kaldı. Yolcular bu duruma sert tepki gösterdi.

Komite’nin öneri listesinde ilk sırayı alan ‘Eğlence yerlerinin tamamen kapatılması’ önerisi ise Bakanlık açıklamasında “Eğlence mekanlarının (clup, disco, casino, tombala çekilişleri, sinema, tiyatro, panayırlar) 1 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklanması” şeklinde değiştirildi.

Yolcular Ercan’da kriz geçirdi

Covid-19 tedbirleri kapsamında önceki gün alınan kararlar dün ülkede yaşanan Ercan kriziyle yeniden şekillendi. Türkiye’den gelen yolcular karantina merkezleri dolu olduğu için saatlerce havaalanında bekletildi. Geçtiğimiz hafta alınan kararlar uyarınca 7 gün karantinada tutulmaları gereken yolcular saatlerce bekletilince isyan etti.

Ercan’da yerlere oturan yolcular alınan kararlara tepki gösterdi. Ercan’da yaşanan yolcu krizi hükümetin uçuşlarla ilgili gün içerisinde üç kez karar değiştirmesine neden oldu

Birinci kararda tüm uçuşların durdurulduğu, ikincisinde günde bir sefere, üçüncü duyuruda ise günde iki sefere düşürüldüğü açıklandı.

Sadece uçuşlarla ilgili değil, okullarla ilgili kararlarda değişti. Önceki gün ana sınıf, 1 ve 2’nci sınıfların eğitime devam edeceğini duyuran hükümet, dün tüm eğitim merkezlerinin 1 Ekim’e kadar kapatılacağını açıkladı.

Gün boyu sürekli değişen açıklamaların ardından alınan yeni kararların listesi açıklandı.

Yeni kararlar şöyle;

1. Eğlence mekanlarının (clup, disco, casino, tombala çekilişleri, sinema, tiyatro, panayırlar vs.)

1 Ekim 2020 tarihine kadar yasaklanması,



2. Bar, restoran ve meyhanelerde bulunan masaların 6 kişilikten büyük olmaması ve masalar arasında 2 metre mesafe olacak şekilde düzenleme yapılması. Barlarda ise yukarıda belirtilen masa düzeninde müşteri kabul edilmesi, ayakta müşteri kabul edilmemesi,3.Kuaför, güzellik merkezi ve berberlerin kurallara uyması için uyarılması, ciddi denetimlerin yapılması (belediye, Çalışma Bakanlığı, güvenlik güçleri vb. tarafından) kurallara uymayanların kapatılması,4.Masaj salonlarının kapatılması,5.01 Ekim 2020 tarihine kadar doğum günü, sünnet töreni, düğün, mevlit ve toplu ibadetlerin yasaklanması, cenaze törenlerinin I. Derece yakınların katılımı ile sınırlandırılması.

Özel eğitim ve kreşler hariç tüm eğitim faaliyetleri ertelendi

6.Özel eğitim ( rehabilitasyon) merkezleri ve kreşler (0-3 yaş) haricinde tüm eğitim kurumları faaliyetlerinin (dershane, etüt merkezleri, kurs yerleri dahil) 1 Ekim 2020 tarihine kadar ertelenmesi.

7. Antrenman, müsabaka, salon sporları ve kampların 1 Ekim 2020 tarihine kadar yapılmaması. Bireysel sporların açık havada ve salonlarda devam etmesi; (spor salonlarında 200 m2 ve üzeri salonlarda max 25 kişi, 100-200m2 arasındaki spor salonlarında max 15 kişi, 50-100 m2 arasındaki spor salonlarında max 10 kişi, 50 m2 spor salonlarında max 5 kişi olması koşulu ile) devam eden lig maçlarının seyircisiz olarak yapılması.

Uçaklar günde iki, gemiler ise günde bir sefer yapacak

8. Karantina kapasitesi göz önüne alınarak Maliye Bakanlığı tarafından ülkemize gelecek kişilerin karantinada kalmasını sağlaması kaydı ile uçak seferlerinin günde iki uçak, gemi seferlerinin ise günde bir sefer (75 yolcu) ile sınırlandırılması. Gelecek yolcuların karantina konaklamalarının sağlanamayacağı durumlarda uçak ve gemi seferlerinin sınırlandırılması veya iptal edilmesi.

9. Çocuk oyun alanları ve parkların (kapalı veya açık alanda) 1 Ekim’e kadar kapatılması.

Üniversite öğrencileri 20 Eylül’den itibaren gelecek

10. Üniversite öğrencilerinin 20 Eylül’den itibaren adaya gelmeleri (zaruri durumlar hariç) 20 Eylül’den sonra üniversitelerin belirleyeceği Sağlık Bakanlığının denetleyip onayladığı yurt veya otellerde 7 gün süre ile karantinaya alınmaları. Günlük gelecek öğrenci sayısının üniversite karantina merkezlerinin kapasitesini aşmayacak şekilde sınırlandırılması.

11. Miting ve kitle toplantılarının 1 Ekim’e kadar iptal edilmesi, televizyon ekranlarında yapılacak TV programlarının 15-25m2 alanlı stüdyolarda maksimum 3 kişi ile 25-50m2 alanlı stüdyolarda maksimum 5 kişi ile 50-100m2 alanlı stüdyolarda maksimum 10 kişi ile program yapılması (belirlenen kişi sayılarına sunucu ve kameraman dahildir).