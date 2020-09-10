Ambulans uçak 4 kişiyi alıp gitti

Kuzey Kıbrıs’taki, Covid-19 hastalarının Türkiye’ye nakli başladı. Hastaları almak için saat 24.00 sıralarında Ankara’dan ambulans uçak geldi. Ercan’a inen uçak, 4 hastayı aldı. Sabaha kadar 3 sefer daha düzenlendi ve 4’erli gruplar halinde 12 hasta daha götürüldü.

Başbakan Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs’taki Covid-19 hastalarının, Türkiye’deki sağlık servislerine nakledileceğini açıklamıştı.



Başbakan Tatar, Anavatan Türkiye’nin her zaman ve her konuda olduğu gibi Covid-19’la mücadelesinde de KKTC’nin yanında olmaya devam ettiğini kaydetmişti.Tatar, şunları söylemişti.“Anımsanacağı üzere Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos günü ‘Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini, KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını’ belirtmişti. İşte bu çerçevede Türkiye gece yarısından itibaren buradaki Covid-19 hastalarının Türkiye’deki sağlık servislerine nakline başlıyor. Bir defa daha vurgulamak isterim ki hükümetimizin çalışmaları, Türkiye’nin desteği ile sıkıntıları mutlaka aşacağız.”